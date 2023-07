Zakaj zavarovalnice dražijo avtomobilska zavarovanja?

Obvezno avtomobilsko zavarovanje se je lani po podatkih statističnega urada podražilo za kar 12,7 odstotka, letos do konca maja pa še za 5,4 odstotka. V zavarovalnicah pravijo, da s prilagoditvami premij sledijo gibanju inflacije, pomemben dejavnik pri tem je rast stroškov popravil vozil zaradi dragih rezervnih delov. Vse pogostejše in intenzivnejše so tudi naravne ujme.

V Zavarovalnici Triglav so marca letos premije na področju avtomobilskih zavarovanj zvišali za nekaj več kot osem odstotkov, potem ko so jih v drugi polovici lanskega leta za blizu deset odstotkov. Kot razlog navajajo predvsem rast cen nadomestnih delov in storitev pogodbenih partnerjev.

"V lanskem letu smo zlasti zaradi visoke rasti cen nadomestnih delov in cen storitev pogodbenih partnerjev, ki presegajo indeks splošne inflacije – ta se je lani na letni ravni gibala okoli deset odstotkov – prilagodili premije na področju avtomobilskih zavarovanj. To se je odrazilo v nekaj manj kot 10-odstotni podražitvi zavarovanj v drugi polovici lanskega leta in nekoliko več kot osemodstotni letošnji podražitvi, saj so se prej omenjeni inflacijski pritiski nadaljevali," so zapisali.

V največji slovenski zavarovalnici so še pojasnili, da so se cene nadomestnih delov samo v zadnjem letu v povprečju zvišale za več kot deset odstotkov, v zadnjih petih letih pa celo za več kot 50 odstotkov. Pri tem pa smo v Sloveniji na tretjem mestu v Evropi po ceni košarice nadomestnih delov, so dodali.

Draži se vse: deli, kleparji, ličarji, serviserji ...

Težnjo dvigovanja cen nadomestnih delov opažajo tudi v drugih zavarovalnicah, ki ponujajo avtomobilska zavarovanja. "V zadnjih dveh letih opažamo težnjo dvigovanja cen nadomestnih delov, urne postavke kleparjev, ličarjev, serviserjev in seveda vleke," so zapisali v Zavarovalnici Sava.

V Zavarovalnici Sava so premije avtomobilskih zavarovanj v lanskem letu v povprečju zvišali za 9,7 odstotka, 5. junija letos pa v povprečju še za tri odstotke. Pri zavarovalnici Generali so jih od lani v povprečju zvišali za najmanj deset odstotkov, pri zavarovalnici Grawe pa so povedali le, da so jih nazadnje zvišali na prehodu iz lanskega v letošnje leto.

Poleg zvišanja stroškov popravil vozil v zavarovalnicah opažajo tudi rast števila škodnih primerov, k čemur veliko prispeva tudi narava. "Samo lani smo imeli za približno pol milijona evrov več izplačil iz naslova toče kot pa v letu prej. Ker smo po zakonu dolžni imeti dovolj sredstev za pokrivanje škod iz avtomobilskih zavarovanj, mora takšnemu škodnemu povišanju slediti tudi dvig premije," so pojasnili v zavarovalnici Grawe.

Avtomobile je vse težje popraviti

V zavarovalnicah so navedli še druge vzroke za zviševanje premij avtomobilskih zavarovanj. Na gibanje premij denimo vpliva vrednost vozil, ta pa so vedno dražja, opremljena z dražjimi in težje popravljivimi materiali. Proizvajalci predpisujejo vse več menjav namesto popravil nadomestnih delov, prav tako se že zadnji dve leti povečuje pogostost poškodb. To je, kot pravijo v zavarovalnici Generali, posledica okrevanja po koronski krizi in temu se prilagaja tudi višina premij.

Opozorili so še, da je država oktobra lani povišala višino požarne takse, ki se obračunava pri zavarovanjih, ki krijejo nevarnost požara.

Pričakovati je, da bo vse to tudi v prihodnje vplivalo na višino premije avtomobilskih zavarovanj. Zavarovalnice morajo namreč pri svojem poslovanju zagotavljati obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb. "Zato bomo tudi v prihodnje še naprej skrbno spremljali gospodarsko makro okolje in dogajanje na trgu za zagotavljanje ustreznih kritij ob določeni premiji," so še zapisali pri Generaliju.