Razpad združenja avtomobilskih lobistov? Odhaja tudi Volvo.

Evropsko avtomobilsko združenje z oznako ACEA so ustanovili leta 1991, združevalo pa je šestnajst največjih proizvajalcev avtomobilov in tovornjakov iz Evrope. Organizacija je bila pomembno lobistično telo, ki pa zdaj vse bolj izgublja svojo celovitost.

Pred tedni je tako izstop napovedal Stellantis, četrti največji svetovni proizvajalcev avtomobilov. Stopiti želijo stran od lobističnega pristopa in nove izzive na področju avtomobilizma in predvsem mobilnosti nagovarjati na drugačen način. Zdaj je umik napovedal še Volvo.

Volvo: Očitno naše strategije niso enake

Tokrat je razlog v različnem dojemanju prehoda na električne pogone. Volvo se je k temu zavezal že do leta 2030, Evropska unija načeloma do leta 2035. ACEA je ta načrt EU komentiral z besedami, da je kakršnakoli strategija po letu 2030 preveč daljnosežna in da z današnjega položaja strategije za toliko let naprej ni mogoče realno napovedati.

Pri Volvu so v uradno izjavo zapisali, da njihova strategija trajnosti in električnih ambicij očitno ni skladna s stališčem ACEA. "Bolje je že zdaj iti vsak svojo pot," so še izjavili pri Volvu.