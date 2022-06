Avtomobilski lobisti: pretres, iz združenja odhaja eden največjih

Stellantis je trenutno četrti največji proizvajalec avtomobilov na svetu in zato ima taka napoved zagotovo veliko težo. Organizacija, ki je nastala po združitvi koncernov PSA Peugeot Citroen in Fiat Chrysler, se bo iz združenja Evropskih avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) umaknila do konca letošnjega leta.

Ustanovili bodo alternativno okolje

To bo zanje korak stran od pristopa in reševanja izzivov mobilnosti s pomočjo lobiranja. Stellantis je tako napovedal ustanovitev posebne skupine, tako imenovanega “Freedom of Mobility Forum”. To naj bi bil bolj neposreden in javno odprt prostor za različne deležnike mobilnosti, ki si bodo lahko na hitrejši in bolj odprt način izmenjavali poglede na prihodnje izzive mobilnosti.

Organizacijo ACEA so ustanovili leta 1991, vključuje pa šestnajst največjih evropskih proizvajalcev avtomobilov, lahkih gospodarskih vozil, tovornjakov in avtobusov.