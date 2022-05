Razbijamo mite o vzdrževanju avtomobila

Oglasno sporočilo

Vzdrževanje avtomobila v osebnem ali družinskem proračunu zavzema visok delež izdatkov. Od rednega vzdrževanja so namreč odvisni stanje avtomobila, njegova brezhibnost in življenjska doba. Seveda vsak servis stane, a če ne želite, da bi vas vaše vozilo pustilo na cedilu na cesti, hkrati pa želite poskrbeti za svojo varnost, se tem stroškom ne moremo in tudi ne smemo izogniti.

Na trgu je veliko ponudnikov servisnih storitev, zato je treba dobro premisliti, komu zaupamo svoj avtomobil. Trenutno cenejša storitev lahko pomeni dodatne stroške v prihodnosti. V nadaljevanju zapisa razbijamo tri pogoste trditve oz. mite, ki krožijo med lastniki vozil glede posameznih možnosti servisiranja.

1. Pooblaščeni servisi so dragi.

Lastniki starejših avtomobilov svoje vozilo po izteku garancije pogosteje prepuščajo v oskrbo nepooblaščenemu serviserju ali zasebnemu mojstru, saj stavijo na nižjo ceno. A zasebni mojstri niso nujno kvalificirani serviserji, predvsem pa za opravljeno delo ne jamčijo, zato odločitev na podlagi cene ni vedno najboljša. V primeru vzdrževanja pri zadnjih je treba biti pazljiv tudi na kakovost vgrajenih delov.

Poleg tega se da na pooblaščenih servisih prihraniti – s članstvom v programu ugodnosti Moj Peugeot je vzdrževanje vozila iz leta v leto ugodnejše. Program pa članom ponuja tudi številne druge ugodnosti (brezplačno asistenco Moj Peugeot, popuste na originalno dodatno opremo in sezonske izdelke, kupone za nakup dodatne opreme ali menjavo staro za novo …). Ne pozabimo pa niti, da avtomobili z dokazljivo kakovostnim vzdrževanjem in pravilno izpolnjeno servisno knjižico, ki daje vpogled v zgodovino vzdrževanja, ob prodaji dosegajo višjo ceno in se hitreje prodajo.

2. Servis vozila ni umetnost, to lahko naredi vsak.

Ob napredku elektronike v avtomobilih so potrebe po strokovnem servisiranju močno narasle. Tako lahko kakovosten servis vozila opravi le strokovno usposobljen delavec, ki dobro pozna vaš avtomobil. Nepooblaščeni servisi ali zasebni mojstri se sami odločajo o vlaganjih v razvoj, opremo in znanje zaposlenih. Kakovost storitev med posameznimi servisnimi delavnicami zato zelo niha.

Pooblaščeni servisi Peugeot zagotavljajo vse standarde, ki jih predpiše proizvajalec, zato imajo na voljo ustrezna orodja, računalnike in programsko opremo ter strokovnjake, ki se izobražujejo.

Celotno znanje, informacije in orodje so odločilnega pomena, da so vozila lahko vzdrževana skladno s proizvajalčevimi zahtevami. Pooblaščeni servisi Peugeot v avtomobile vgrajujejo le originalne dele, zagotavljajo pa tudi enoletno garancijo na opravljeno storitev in nadomestne dele.

3. Serviserjem ne gre slepo zaupati.

Pogosto lastniki vozil ne zaupajo serviserjem in želijo biti prisotni ob servisu vozila. Pooblaščena servisna mesta Peugeot so opremljena z inovativno zasnovanim orodjem Videocheck, ki omogoča, da posnamejo kratek videoposnetek o morebitnih dodatnih posegih, za katere se ob sprejemu niste dogovorili, a za katere vam svetujejo, da se opravijo na vašem vozilu.

Posnetek vam skupaj s predračunom pošljejo v predhodno potrditev. Sami se lahko nato odločite, ali želite, da predlagana dela opravijo, ali ne. Tako ne bo neprijetnih presenečenj ob pogledu na račun.

Konec koncev se je treba zavedati, da so pooblaščeni avtomobilski servisi podaljšana roka proizvajalca vozil, zato morajo vseskozi skrbeti, da ustrezajo predpisanim standardom, ki jih določa proizvajalec. Z vidika varstva potrošnika ima tako stranka, ki svoje vozilo servisira pri pooblaščenem serviserju, še enega sogovornika več. Vprašanje, ali servisirati vozilo pri pooblaščenem ali nepooblaščenem serviserju, tako ostaja retorično vprašanje.

