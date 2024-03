Zakaj bi omejevali uporabo plinov?

Foto: GIZ DZP, G.I.Z.

Cene plina za gospodinjstva se bodo v tem letu še dodatno znižale, ker cene na veleprodajnih trgih še padajo. Tako gibanje cen je v nasprotju z napovedmi političnih odločevalcev, ki napovedujejo povišanje cen plina.

Trenutna preskrbljenost s plinom je v Evropi zelo dobra, kar se kaže tudi v zasedenosti skladišč plina. Čeprav se približujemo koncu ogrevalne sezone, so skladišča plina v 63 odstotkih še polna, kar je za to obdobje največ v zadnjih desetih letih.

Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin spada med stroškovno najugodnejše, najvarčnejše in tehnološko najbolj izpopolnjene ogrevalne sisteme.

Foto: GIZ DZP, G.I.Z.

Prihodnost plinovodnih omrežij je v obnovljivih plinih

Med obnovljive pline spadajo biometan, sintetični plin in vodik. Najlažje je v sistem dodajati biometan in sintetični plin, ker sta po sestavi in lastnostih praktično enaka zemeljskemu plinu. Z dodajanjem obnovljivih plinov lahko v Sloveniji na poti zelenega prehoda ohranjamo obstoječo plinovodno infrastrukturo ter gospodinjstvom omogočamo zanesljivo in cenovno ugodno energetsko oskrbo in hkrati znižujemo tudi potrebna vlaganja v javno infrastrukturo, kot je na primer električno omrežje.