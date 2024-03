Ministrstvo za digitalno preobrazbo s partnerji začenja kampanjo z naslovom Mesec boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu. Njen namen je mlade, šolnike in starše ozaveščati o varnem in odgovornem vedenju na spletu ter kako se odzvati v primerih spletnega nasilja, so predstavili na novinarski konferenci.

Kot je dejala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, so ciljne skupine otroci in mladi, učitelji, ravnatelji, svetovalni delavci oziroma vsi zaposleni v šolah ter tudi starši, ki pogosto na tem področju nimajo izkušenj in ne vedo, kako lahko pomagajo otrokom.

Kot razlog za kampanjo je ministrica navedla podatke iz raziskav, denimo iz raziskave Odklikni iz leta 2018, ki kažejo, da je več kot polovica osnovnošolcev in srednješolcev doživela vsaj eno obliko spletnega nasilja. Podatki pa so se po epidemiji covida bistveno poslabšali, je dejala ministrica. Anketa Safe.si iz leta 2022 je po njenih besedah pokazala, da sta najbolj pogosta razloga, zakaj se mladostniki na spletu počutijo slabo, izključenost iz skupine sošolcev na družbenem omrežju in norčevanje iz njih na spletu.

Ob tem je ministrica navedla še, da 64 odstotkov srednješolcev meni, da so ljudje na internetu veliko bolj nesramni in zlobni kot v živo, prav tako pa mladi blažje oblike spletnega nasilja, na primer žaljenje, normalizirajo in ga ne sprejemajo kot nasilje, čeprav jih kljub temu prizadene in se počutijo slabo. Raziskava centra za družboslovno informatiko na fakulteti za družbene vede iz junija 2023 pa je po njenih besedah med drugim pokazala, da je več kot polovica slovenskih staršev v skrbeh, da bo njihov otrok postal žrtev spletnega nasilja, več kot četrtino pa skrbi, da bodo njihovi otroci povzročitelji spletnega nasilja.

Več kot polovica osnovnošolcev in srednješolcev je doživela vsaj eno obliko spletnega nasilja. Foto: STA

Pri kampanji ministrstva za digitalno preobrazbo poleg še drugih ministrstev sodelujejo tudi točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje pod okriljem ljubljanske fakultete družbene vede, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) in policija.

Na točki Safe.si po besedah Marka Puschnerja ugotavljajo, da se spletno nasilje pojavlja med vse mlajšimi, eden od razlogov pa je to, da starši otrokom vedno bolj zgodaj dopuščajo dostop do spleta oziroma družbenih omrežij. Starši bi morali varne rabe interneta otroke začeti učiti takrat, ko mu prvič izročijo napravo, je poudaril.

"Vloga vseh nas odraslih je, da si nenehno prizadevamo mladim zagotoviti varno in zdravo okolje, v katerem se lahko razvijajo, izobražujejo in rastejo v odgovorne in spoštljive državljane," je poudarila tudi državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič.

Da zasledujejo isti cilj, to je preprečevanje in odpravljanje medvrstniškega nasilja, je dejala Nina Koželj z ministrstva za pravosodje. Kot je pojasnila Bojana Kračan s policije, želijo biti najprej del preventivnega delovanja na šolah, kjer izvajajo predavanja ter se pogovarjajo z učenci in dijaki tudi o varnosti na spletu.

Stanje na področju medvrstniškega nasilja vse slabše

Po besedah Domna Kralja z NIJZ tudi pri njih opažajo, da se stanje na področju medvrstniškega nasilja slabša. V okviru programa spletne svetovalnice za otroke in mladostnike prejemajo vse več vprašanj v povezavi z duševnim zdravje in z odnosi.

Kampanji se pridružuje tudi Akos. Sovražna beseda, ki se širi v medijih, je namreč pogosto zgled celotni družbi in bistveno vpliva tudi na stopnjo družbene tolerance do sovražnega govora, je pojasnila Petra Zupančič z Akosa, kjer sicer ustvarjajo portal za medijsko in informacijsko pismenost MIPI.

64 odstotkov srednješolcev meni, da so ljudje na internetu veliko bolj nesramni in zlobni kot v živo. Foto: STA

O medvrstniškem nasilju v 12 krajih po državi

Kot je napovedala ministrica Stojmenova Duh, bodo v okviru kampanje to sredo in čez tri tedne pripravili okrogle mize s predstavniki različnih resorjev in lokalnega okolja v vseh mestnih občinah, torej v 12 krajih po državi. Na njih se bodo pogovarjali predvsem o tem, kako ravnati, kadar se sami ali kdo v naši bližini prepozna kot žrtev medvrstniškega nasilja na spletu. Skupaj z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in Safe.si bodo pripravili gradiva za učitelje, starše ter otroke in mlade. Ves čas pa bo potekala tudi oglaševalska kampanja, v kateri sodelujejo tudi znani športniki.

Ob uradnem zaključku kampanje 10. aprila pa bodo ministri, ki so podprli to kampanjo, tudi podpisali memorandum, s katerim se bodo zavezali k ukrepom na sistemski ravni - tako za obvladovanje kot tudi za zmanjševanje medvrstniškega nasilja na spletu, je še pojasnila ministrica.