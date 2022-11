Začeli s sojenjem obtoženca, ki je ubil dva pomočnika sodnega izvršitelja #video

Na celjskem sodišču se je začelo sojenje Branku Krklecu, ki je letos februarja streljal in ubil dva pomočnika sodnega izvršitelja. Krklec, ki na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, ni bil pripravljen odgovarjati na vprašanja tožilstva in sodišča, odgovoril pa je na vprašanja svojega zagovornika po uradni dolžnosti. Na obravnavi je v zagovoru izrazil obžalovanje za storjena kazniva dejanja in se opravičil družinam umrlih.

66-letni Branko Krklec danes po vstopu v sodno dvorano celjskega sodišča ni želel odgovarjati na vprašanja tožilstva in sodišča, odgovoril pa je na vprašanja svojega zagovornika. Spomnil se je obiska dveh pomočnikov sodnega izvršitelja, ki naj bi ga napadla, sam pa se je odzval najprej s strelom v zrak, nato pa v oba pomočnika. Kaznivo dejanje naj bi storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi visoke stopnje alkoholiziranosti.

Pomočnika sodnega izvršitelja želela zaseči avtomobil

"Tekom preiskave je bil angažiran izvedenec psihiatrične stroke, ki je upoštevaje vse okoliščine, torej po pregledu obtoženca in glede na ugotovitve analize krvi ocenil, da je dejanje storil v takšnem stanju, kot se mu sedaj očita," je povedala okrožna državna tožilka, Maja Lajh.

Že policijska preiskava je pokazala, da sta pomočnika sodnega izvršitelja želela zaseči ta avtomobil znamke Citroen, ki naj bi bil dan pozneje prodan na javni dražbi. Krklec se je z dvojico najprej prerekal.

"Nakar je osumljenec odšel v stanovanjsko hišo, se po krajšem času vrnil iz stanovanjske hiše, ponovno pristopil do izvršiteljev, nakar je najprej z enim strelom ustrelil 27-letnega pomočnika izvršitelja, takoj za tem pa še 42-letno pomočnico," je februarja o dogodku povedal Milan Vogrinec iz Sektorja kriminalistične policije PU Celje.

Krklec se je opravičil svojcem žrtev, a hkrati dejal, da ga je 27-letni pomočnik izvršitelja napadel

Krklec se je danes opravičil svojcem žrtev in jim izrekel sožalje, a hkrati dejal, da ga je 27-letni pomočnik izvršitelja napadel in iz neposredne bližine tudi poškropil s solzivcem, šele na to pa naj bi sledili streli. Žena obtoženega, ki je spremljala celotno dogajanje, se je danes drugače spomnila zaporedja dogodkov, kot v času policijske preiskave.

"Prvič je dejala, da je prišlo najprej do prerivanja, potem je prišlo do pošpricanja s sprejem in nato je prišlo do treh strelov. Danes pa je trdila, da je prišlo najprej do prvega strela, nato do prerivanja in potem do pošpricanja s sprejem in šele nato do teh dveh neposrednih strelov v glave pomočnikov izvršiteljev," je dodala okrožna državna tožilka.

Sodni izvedenec psihiatrične stroke je ocenil, da je Krklec samovšečen in narcisoiden moški, za katerega je agresivnost normalen način komunikacije z ljudmi. Odvetnik Marko Meznarič, ki obtoženega zagovarja po uradni dolžnosti, poteka sojenja ni želel komentirati in le dodal, da nima kaj za povedati, saj postopek teče.

Obtoženi in njegova žena sta edini neposredni priči

Obtoženi in njegova žena sta edini neposredni priči streljanja. Soprog umrle pomočnice je namreč ustreljeno dvojico čakal na cesti pri avtomobilu in prišel pred hišo šele, ko je slišal strele.

"Verjetno gre obramba v tej smeri, da bi to kakorkoli vplivalo, ampak dejstvo je, tudi če je bil solzivec uporabljen, nič ne opravičuje sorazmernost nekih sredstev. On je uporabil pištolo," je še povedala okrožna državna tožilka.

Krklec za pištolo ni imel dovoljenja, ob tem pa je policija v njegovi kleti našla pravi arzenal orožja. Tožilstvo vztraja pri kaznivem dejanju umora iz maščevalnosti in nizkotnih nagibov, za kar je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.