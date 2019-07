Začela se je prenova vodovoda na kliniki ORL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (ORL) Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se je začela prenova vodovoda. Delali bodo v več fazah, končali bodo predvidoma konec novembra. V UKC pričakujejo, da se bo zaradi del in s tem zaprtja prostorov obseg storitev v letošnjem letu lahko zmanjšal do petine.