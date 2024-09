Podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je v petletnem mandatu opravila 148 službenih poti, katerih stroški so skupno znašali okoli 360 tisoč evrov. Med njimi so bila tudi potovanja v rodni Dubrovnik, je pred dnevi razkril hrvaški Index. V Evropski komisiji so danes zagotovili, da je potovala v skladu s predpisi. Šuico je hrvaška vlada konec julija znova predlagala za komisarsko kandidatko.

Evropska komisarka Šuica je po pisanju hrvaškega portala Index.hr porabila skoraj 200 tisoč evrov sredstev iz proračuna Evropske komisije samo za potne stroške, še 54 tisoč evrov so znašali stroški bivanja, 22.580 evrov pa dnevnice. Drugi stroški, povezani s službenimi potmi, so znašali nekaj manj kot 86 tisoč evrov.

Skoraj 60 njenih službenih poti med letoma 2019 in 2024 se je nanašalo na odhod na misijo v Zagreb, 23-krat pa je službeno potovala v rodni Dubrovnik.

Razlogi za potovanja hrvaške komisarke so bili različni. Namen nekaterih službenih poti v Zagreb je bil denimo zgolj pogovor s predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem ali z nekaterimi ministri in državnimi sekretarji.

Službena pot na romanje v svetišče Marija Bistrica

Del ene od službenih poti je bilo tudi romanje v svetišče Marija Bistrica, ki ga je pripravila organizacija Katarina Zrinski pod okriljem vladajoče hrvaške stranke HDZ. Med uradne misije je redno uvrščala tudi potovanje na festival sv. Vlaha in dan veteranov v Dubrovniku, je še razkril Index.

Stroški njenih službenih poti so bili v skladu z veljavnimi pravili in v skladu s proračunom, ki so ji ga odobrili, je danes na vprašanje glede potnih stroškov Šuice odgovoril tiskovni predstavnik Evropske komisije Balazs Ujvari. Pojasnil je, da ima komisija vzpostavljen sistem in proračun za vsako leto, ki vključuje kritje potnih stroškov komisarjev, potne stroške pa da potrjujejo vodje kabinetov komisarjev.

Dva mandata županja Dubrovnika

Predstavnik komisije Eric Mamer pa je ob pripombi novinarja glede števila njenih poti, destinacij in namena potovanj dejal, da ne delajo primerjalne analize med komisarji, koliko kdo potuje in kam. Pri tem je poudaril, da imajo komisarji različne resorje in da nekateri morajo potovati več, drugi manj, bistveno vprašanje pa da je, ali spoštujejo pravila ali ne. "V tem primeru se spoštujejo," je dodal.

Šuico je hrvaška vlada konec julija znova predlagala za komisarsko kandidatko. Med letoma 2013 in 2019 je bila evropska poslanka v vrstah Evropske ljudske stranke (EPP), pred tem je bila poslanka v hrvaškem parlamentu, še prej pa dvakrat županja Dubrovnika. Do prevzema prvega županskega mandata je bila zaposlena v šolstvu.