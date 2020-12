Za silvestrovo in 1. januarja dovoljeno prehajanje občinskih meja

Na silvestrovo od poldneva pa do 1. januarja do 20. ure bo dovoljeno prehajanje občinskih meja. Prepoved gibanja v nočnem času in druženja na prostem ostaja, je za TV Slovenija povedal vladni govorec Jelko Kacin. Prihodnji teden se v šolo vračajo otroci s posebnimi potrebami, množične vrnitve v šole pa splošna epidemiološka situacija ne omogoča.

V zadnjih dneh je bilo veliko pričakovanj okoli tega, ali se bodo po novem letu šolarji lahko vrnili v šolske klopi. A kot je nocoj za TV Slovenija dejal vladni govorec za covid-19, takega predloga danes vlada ni imela na mizi, povzema STA.

Večina pozitivnih na hitrih testih brez simptomov

Vlada je s strokovno svetovalno skupino danes opravila celovito oceno epidemiološke slike v državi, tudi o tem, kako razumeti večje število okuženih, ki jih prinašajo hitri testi. Kot je izpostavil Kacin, je večina asimptomatskih. Zato je vlada veliko časa namenila temu, da bi bilo množično prostovoljno testiranje v začetku prihodnjega leta bolj dostopno, da bi skušali omejiti širjenje novega koronavirusa v prebivalstvu, da bi izločili okužene, je napovedal po navedbah STA.

Naslednji teden se v šole vračajo otroci s posebnimi potrebami

Je pa vlada odločila, da so izpolnjeni vsi pogoji, da bi lahko prvi delovni dan prihodnjega tedna učitelji in vzgojitelji, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, opravili hitro testiranje, naslednji dan pa bi se za te otroke začel pouk - skladno z odločitvijo ustavnega sodišča, je pojasnil Kacin. Splošna epidemiološka situacija pa v tem trenutku ne omogoča množične vrnitve ostalih otrok v šole. Kot je dejal, vlada veliko upov polaga na množično testiranje. V prihodnjem tednu bodo nadaljevali s to razpravo. Nekaj dni po zagonu šol za učence s posebnimi potrebami bodo ocenili stanje, takrat bo po njegovih navedbah tudi pravi trenutek za razmislek, kdaj in pod kakimi pogoji bi se učenci prve triade lahko vrnili v šole, poroča STA. Kot je poudaril, vlada ne želi, da bi prehitro vračanje otrok v šole povzročilo še dodatno poslabšanje epidemiološke situacije.

Omejitev gibanja v nočnem času tudi za silvestrovo

Glede začasne sprostitve omejitev za silvestrovo pa je Kacin spomnil, da zaradi epidemije ognjemeti in pirotehnika niso dovoljeni, prav tako ne zbiranje na javnih mestih. Prepoved gibanja v nočnem času in druženja na prostem ostaja.

