V torek potrdili več kot dva tisoč novih okužb

Po podatkih Sledilnika covid-19 je bilo v torek ob opravljenih 5.764 PCR-testih pozitivnih 1.848 ljudi. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 32,1 odstotka. Opravili so tudi 7.402 hitra antigenska testa (HAT) in ugotovili 562 primerov okužbe. Delež pozitivnih pri HAT je znašal 7,6 odstotka.

Zadnja dva dni pred koncem letošnjega leta se nadaljuje množično testiranje s hitrimi testi. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati. S sabo morate imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Preprosto pridete na lokacijo, kjer vam usposobljeno osebje odvzame bris.

Če ste na testu pozitivni, pojdite domov in se nemudoma izolirajte. Doma stopite v stik s svojim izbranim zdravnikom. "Negativen rezultat testa naj vam ne da občutka lažne varnosti, saj ste čez dve uri že lahko pozitivni. Še naprej upoštevajte vsa priporočila," sporočajo z ministrstva za zdravje.

- Ljubljana: na Kongresnem trgu in v Vilharjevem podhodu danes in 31. decembra od 9. do 17. ure.

- Maribor: pred dvorano Tabor (način drive-in) danes od 9. do 17. ure.

- Šenčur: danes in 31. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

- Naklo bo množično testiranje omogočilo 30. in 31. 12. 2020 od 10. do 17. ure.

- Grosuplje: pred vhodom na parkirišče zdravstvenega doma danes in 31. decembra od 8. do 17. ure.

- Radeče: v zdravstvenem domu danes od 11. do 13. ure in 31. 12. od 9. do 11. ure.

- Ravne na Koroškem: v avli mestne hiše danes od 9. do 17. ure.

- Kungota: danes od 9. do 17. ure.

- Lendava: danes med 8. in 17. uro.

- Miklavž na Dravskem polju: danes od 9. do 17. ure.

- Hoče: danes od 9. do 17. ure.

- Izola: danes od 9. do 17. ure.

- Šmarješke Toplice: danes od 9. do 17. ure.

- Hrastnik: danes in 31. decembra od 9. do 17. ure.

- Sveti Andraž: danes od 9. do 17. ure.

- Cerklje na Gorenjskem: v bivši lekarni danes od 9. do 17. ure.

- Trzin: danes od 9. do 17. ure.

- Šmarje pri Jelšah: v kulturnem domu danes od 9. do 17. ure.

- Gorje: v Gorjanskem domu danes od 9. do 17. ure.

- Ankaran: v občinski upravi danes od 9. do 17. ure.

- Trbovlje: v Delavskem domu danes od 9. do 17. ure.

- Trebnje: na Golievem trgu 1 danes od 9. do 17. ure.

- Mirna Peč: v kulturnem domu danes od 9. do 17. ure.

- Radenci: danes od 9. do 17. ure.

- Bohinjska Bistrica: v avli Kulturnega doma Jože Ažman danes od 9. do 16. ure.

- Braslovče: 31. decembra od 9. do 17. ure.

- Dol pri Ljubljani: v Kulturnem domu Dolsko danes od 12. do 17. ure.

- Kranj: v šotoru na Slovenskem trgu danes in 30. decembra od 9. do 17. ure.

- Šentjur: v šotoru na Slovenskem trgu danes od 14. do 18. ure.



Podatki o lokacijah testiranj, ki jih sproti posodabljajo, so na voljo na vladni spletni strani in na spletnih straneh občin. (STA)