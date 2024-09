Za podjetnike razpisanih dodatnih deset milijonov evrov ugodnih mikrokreditov

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je danes objavil drugi javni razpis za dodelitev mikrokreditov mikro, malim in srednje velikim podjetjem v letošnjem letu. Tudi tokrat je na voljo skupno deset milijonov evrov sredstev Sklada skladov SID banke. Roka za prijavo sta 4. oktober in 4. november letos.

Posojilo v višini od pet tisoč do 25 tisoč evrov lahko dobijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj enim zaposlenim, ki so bila ustanovljena pred 1. januarjem 2023, kaže razpis, objavljen na spletni strani SPS in v uradnem listu.

Sredstva bodo lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, plače zaposlenih ter drugi operativni stroški.

Med upravičene stroške ne spadajo nakup vozil za cestni prevoz tovora in stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin ter izgradnja sončnih elektrarn. Upravičeni stroški lahko nastanejo največ šest mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

Krediti po ugodnih pogojih

Gre za ugodne kredite z odplačilno dobo od dveh do petih let brez stroškov vodenja in odobritve kredita, možen je moratorij na odplačilo za obdobje od enega do šestih mesecev z možnostjo podaljšanja do največ polovice dobe ročnosti kredita, obrestna mera znaša 37,5 odstotka šest mesečnega euribora + fiksni pribitek 0,8 odstotka.

Vsak upravičenec lahko pridobi eno posojilo. Vloge morajo oddati elektronsko prek ePortala SPS, prijavna roka pa sta 4. oktober do 14. ure in 4. november do 14. ure. Če bo po razpisanih sredstvih veliko povpraševanje, se lahko razpis tudi predčasno zapre, pravijo na SPS.

To je letos drugi javni razpis za podjetja, ki želijo pridobiti ugodne vire financiranja za manjše investicije ali obratna sredstva. V okviru prvega, ki je bil objavljen februarja, je sklad odobril za deset milijonov evrov ugodnih posojil ter s tem 410 mikro in malim podjetjem pomagal premostiti likvidnostne težave, je sporočil sklad.