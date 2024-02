Stalno rastoča stopnja hipotekarnih posojil v ZDA in EU vzbuja skrbi glede morebitnega zloma nepremičninskega trga

Mnogi tržni strokovnjaki, vključno z analitiki Freedom24, menijo, da je ta scenarij res možen. Kaj vzbuja skrb? Preprosto povedano, naraščajoče obrestne mere dražijo izposojo denarja, kar potencialnim kupcem zmanjšuje dostopnost pri izbiri stanovanja. Če se hipotekarne obrestne mere dvignejo, se bodo povečala tudi mesečna plačila banki (v zvezi z nakupom stanovanja). To lahko na koncu razvrednoti prihranke marsikaterega potencialnega kupca, kar logično privede do občutnega zmanjšanja povpraševanja.

Ta situacija nas pripelje do enega vprašanja: Kaj sledi? Ker je na trgu manj kupcev, so lahko prodajalci prisiljeni znižati svoje izklicne cene, da bi jih pritegnili. Zniževanje cen pa lahko privede do kaskadnega učinka, kjer povpraševanje dodatno oslabi in sproži plaz negativnih učinkov na nepremičninskem trgu. Ko si zaradi naraščajočih obrestnih mer lastniki stanovanj ne morejo privoščiti plačila hipoteke, se lahko znajdejo v neprijetnem položaju. Zaustavitev odplačevanja kredita lahko privede do klasične izvršbe, ko banka prevzame nepremičnino in jo proda na dražbi za poplačilo terjatev. Alternativna rešitev je pogostejša v ZDA, ko se lastniki stanovanj odločijo za "kratko prodajo" – prodajo nepremičnine za manj od njene ocenjene vrednosti, samo da bi odplačali hipoteko in se izognili izvršbi.

Če pride do takšnega kolapsa na nepremičninskem trgu, se lahko vse skupaj prelije v celotno gospodarstvo in sproži domino efekt. Gradbena panoga, ki je močno odvisna od prodaje novih stanovanj, bi bila ena prvih na udaru. Izguba delovnih mest v gradbeništvu podaljšuje trajanje projektov, zmanjšuje porabo in upočasnjuje gospodarsko rast.

Omenjeni scenarij pa bi se lahko na trgu Evropske unije in v ZDA razpletel drugače. Ta nepremičninska trga sta trenutno v različnih fazah cikla, zaradi česar sta bolj ali manj občutljiva na naraščajoče obrestne mere. Ameriški nepremičninski trg na primer preživlja obdobje umiritve in zmanjšanega povpraševanja zaradi naraščajočih hipotekarnih obrestnih mer in inflacije, ki vplivata na ves svet. Kljub temu ostaja celoten trg razmeroma zdrav, ni velikega dolga, denarni tok je pozitiven, ravni zalog pa nizke. Po drugi strani pa je nepremičninski trg v EU opazno drugačen in raznolik, zato nekatere države beležijo višjo rast cen kot druge. Vendar naj bi imele naraščajoče obrestne mere pomembnejši vpliv na stanovanjski trg v EU v primerjavi z ZDA, saj imajo številne evropske države višje stopnje zadolženosti gospodinjstev.

Kakšne posledice ima to lahko za prihodnost nepremičninskega trga? Ko postane lastništvo stanovanj manj dostopno, se mora povpraševanje po najemniških stanovanjih implicitno povečati, kar na koncu vodi do višjih najemnin. Ker pa bo lastništvo stanovanj za mlajše verjetno postalo izjemno nedosegljivo, se bodo še vedno odločali za razmeroma drage najeme, kar bo generiralo potrebo po novih generacijah najemnikov.

Pomembno je omeniti, da bo resnost zloma stanovanjskega trga odvisna od več dejavnikov. Hitrost zviševanja obrestnih mer, splošno stanje gospodarstva in razpoložljivost cenovno dostopnih stanovanjskih možnosti so le nekateri dejavniki, ki bodo oblikovali prihodnje cene. Vendar pa morebitne posledice naraščajočih hipotekarnih obrestnih mer poudarjajo pomen odgovornih posojilnih praks in zagotavljanja, da bo lastništvo stanovanja še naprej dostopno vsem.

O Freedom Finance Europe:

Freedom Finance Europe je mednarodni spletni posrednik, ki upravlja investicijsko platformo Freedom24. Podjetje strankam zagotavlja neposreden dostop do 15 največjih svetovnih borz, nudi profesionalno analitiko vrednostnih papirjev in praktične aplikacije za trgovanje. Freedom Finance Europe je hčerinska družba mednarodnega investicijskega konglomerata Freedom Holding Corp (NASDAQ (NASDAQ FRHC). Uradna predstavništva in zastopniki podjetja se nahajajo na Cipru, v Nemčiji, Španiji, na Poljskem, v Franciji, Avstriji, na Nizozemskem, v Bolgariji in Grčiji, platforma Freedom24 pa je od leta 2021 na voljo hrvaškim in slovenskim uporabnikom.

Več:

Naročnik oglasnega sporočila je Freedom Finance Europe Ltd.