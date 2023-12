Telekom z NLB in SID banko podpisal pogodbo o stomilijonskem posojilu

Telekom Slovenije je z NLB in SID banko podpisal kreditno pogodbo z namenom refinanciranja dolgoročnega indiciranega posojila v višini sto milijonov evrov. Po besedah predsednika Telekomove uprave Boštjana Košaka si je družba s tem zagotovila potrebna finančna sredstva za uresničevanje ambiciozne in razvojno naravnane strategije.

"Telekom Slovenije je infrastrukturni temelj slovenske družbe, naš razvoj bo tudi v prihodnje temeljil na najsodobnejših tehnologijah, posodobitvi omrežja ter zagotavljanju varnih in zanesljivih storitev ob skrbnem upoštevanju vseh trajnostnih vidikov poslovanja," so v sporočilu za javnost, ki so ga objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze, Košaka povzeli pri Telekomu.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak podpis pogodbe vidi kot nadgradnjo dolgoletnega partnerstva s Telekomom Slovenije. "Izjemno veseli in ponosni smo, da lahko sodelujemo s ključnimi sistemskimi družbami tako v Sloveniji kot v regiji ter tako soustvarjamo boljšo prihodnost," je dejal.

Predsednik uprave SID banke Borut Jamnik je ocenil, da so Telekomu odprli nove možnosti za naložbe, ki bodo prispevale k nadaljnjemu razvoju podjetja. "SID banka s svojo finančno in strokovno podporo takšnim projektom tako aktivno izvaja svoje poslanstvo spodbujanja konkurenčnega in trajnostnega razvoja Slovenije," so Jamnika še povzeli v sporočilu.