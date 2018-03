Za ljudi z Downovim sindromom še vedno ni dovolj dobro poskrbljeno

Svetovni dan Downovega sindroma

Svetovni dan Downovega sindroma, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Kaj lahko prispevam skupnosti?. Z njim želijo društva opozoriti državo, institucije in družbo nasploh, da morajo ljudje z Downovim sindromom dobiti priložnost, da prispevajo k življenju v družini, vrtcu, šoli ali na delu. Vsi, ki bi radi na današnji dan izkazali podporo ljudem s to kromosomsko boleznijo, lahko obujete različni nogavici.

Kot so zapisali v Društvu Downov sindrom Slovenija, je svetovni dan Downovega sindroma primerna priložnost, ki naj tako državne organe, strokovne institucije kot nevladne organizacije in javnost spomni na nerešena vprašanja življenja te skupine ljudi.

Društvo ob tem dnevu ugotavlja, da se je v preteklih letih povečala ozaveščenost javnosti o ljudeh z Downovim sindromom, njihovih posebnostih in značilnostih. Hkrati opozarjajo na to, da ostaja odprta še cela vrsta vprašanj. Medtem ko se problem zgodnje obravnave v zadnjem letu ureja, se vključevanje otrok z Downovim sindromom v redne osnovne šole ne premakne z mrtve točke. Odgovornost za to nosijo tako stroka kot državni organi, menijo v društvu.

Kot simbolični znak podpore osebam z Downovim sindromom lahko danes obujete različni nogavici in se tako pridružite gibanju Rock your socks. Foto: Thinkstock Prav tako je odprto vprašanje razvijanja smiselne zaposlitve te skupine ljudi - in drugih ljudi z motnjo v duševnem razvoju - ter hkratne zagotovitve njihove socialne varnosti. Ne nazadnje niso primerno urejena niti vprašanja skrbi za to skupino ljudi v obdobju staranja, saj se njihova povprečna življenjska doba podaljšuje.

Ob dnevu se bo zvrstilo več dogodkov in koncertov. Predsednik republike Borut Pahor bo ob 11. uri v predsedniški palači priredil sprejem. Društvo Downov sindrom Slovenija bo danes med 12. in 17. uro na Prešernovem trgu v Ljubljani pripravilo informacijsko stojnico.

Mladinsko gledališče Ljubljana in Socialno-varstveni center Dolfke Boštjančič iz Drage pri Igu prirejata koncert z naslovom Slovenska popevka v Avditoriju v Portorožu, na katerem bodo nastopili tudi mladi ljudje z Downovim sindromom. Lokalni center v Novem mestu pa pripravlja dobrodelni koncert.

Downov sindrom je kromosomska nepravilnost, pri kateri ima 21. par kromosomov v človeški celici tri kromosome namesto dveh. Foto: Thinkstock Društvo Humanitarček poziva ljudi, da kot simbolični znak podpore tem osebam obujejo različni nogavici in se tako pridružijo gibanju Rock your socks.

Svetovni dan Downovega sindroma zaznamujemo 21. marca kot simbol tretjega kromosoma na 21. paru kromosomov človeške celice. Downov sindrom je namreč kromosomska nepravilnost, pri kateri ima 21. par kromosomov v človeški celici tri kromosome namesto dveh.