Za unovčenje bonov le še dva meseca časa

Do konca prvomajskih počitnic so prebivalci Slovenije unovčili 76 odstotkov vrednosti izdanih turističnih bonov in 70 odstotkov vrednosti izdanih bonov 21. Obe vrsti bonov je mogoče unovčiti do konca junija, na razpolago ostaja še 86 milijonov evrov potencialne vrednosti prvih in 56 milijonov evrov drugih.

Od začetka unovčevanja turističnih bonov 19. junija 2020 do 2. maja letos je po podatkih finančne uprave (Furs) turistični bon delno ali v celoti unovčilo 1,627 milijona različnih upravičencev do bona, kar je 79,5 odstotka vseh upravičencev.

Število unovčitev bonov - vsak upravičenec lahko bon unovči v več delih - je doseglo 1.933.296. Skupna vrednost unovčenih bonov znaša 272,64 milijona evrov oz. 76 odstotkov zneska potencialno vseh unovčenih bonov.

Bon 21 je do zdaj delno ali v celoti unovčilo 1,527 milijona oz. 74,6 odstotka različnih upravičencev do bona. Od začetka unovčevanja teh bonov, torej od 16. julija 2021, do 2. maja letos je bilo unovčitev 1.898.870, in sicer v skupni vrednosti 130,91 milijona evrov. To je 70 odstotkov od zneska potencialno vseh unovčenih bonov, so povedali na Fursu.

Bon 21 največkrat za plačilo gostinskih, turističnih in kulturnih storitev

Približno 47 odstotkov unovčitev bonov 21 je bilo do zdaj za plačilo storitev v gostinstvu, 34 odstotkov za turistične storitve, 12 odstotkov za kulturo, pri tem večina za nakup knjig, učbenikov in delovnih zvezkov, ter sedem odstotkov za šport.

Turistične bone je kot pomoč zaradi koronavirusa prizadetemu turizmu leta 2020 prinesel tretji protikoronski zakon, polnoletnim v vrednosti 200 evrov in mladoletnim v vrednosti 50 evrov. Unovčiti jih je mogoče v turističnih namestitvenih obratih za prenočitev ali prenočitev z zajtrkom.

Bone 21 pa je prinesel deveti v nizu zakonov, namenjenih za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu zaradi koronske krize. Prebivalci jih lahko unovčijo v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in obisku športnih klubov, ogledajo si lahko razstave, obiščejo zabaviščne parke in smučarske centre. Polnoletni so dobili bon v vrednosti 100 evrov, mladoletni pa v vrednosti 50 evrov.