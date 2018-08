Z otrokom v bolnišnici: bolniške še vedno ni, starši morajo vzeti dopust

Starši za nego bolnega otroka lahko vzamejo bolniško, 15 delovnih dni za otroke do sedmega leta starosti oziroma sedem dni za otroke, mlajše od 18 let.

Do nadomestila plače za nego otroka je skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovanec upravičen, če nege ne more zagotoviti zakonec, ki lahko nego zagotavlja brez zadržanosti od dela (brezposelni, upokojeni ipd.). Upravičenost ugotavlja osebni zdravnik (pediater), pojasnjuje Peter Rutar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

V bolnišnico na dopust

A nadomestilo plače pripada le, če se otrok zdravi doma, če pa boste z njim morali v bolnišnico, si boste morali vzeti dopust. Nadomestilo pripada le za dan, ko ga spremljate v bolnišnico oziroma iz nje. Za dni, ko je otrok hospitaliziran, se šteje, da mu nego nudi bolnišnica oziroma osebje bolnišnice.

Pravica do nadomestila plače v času hospitalizacije staršem pripada le, če je potrebno usposabljanje staršev za poznejšo rehabilitacijo na domu, in sicer:

za otroka s težjo okvaro oz. poškodbo možganov ali hrbtenjače,

za otroka s kronično boleznijo ali okvaro.

Imajo pa v vsakem primeru starši zagotovljeno brezplačno nastanitev in prehrano v bolnišnici za spremstvo otroka do vključno petih let.

Mama v šoku: kako naj vzamem dopust, če sem ravno začela delati

Na spletnem portalu predlagam.vladi.si je bil že julija 2014 dan predlog, da se staršem za spremstvo otroka v bolnišnici omogoči bolniški dopust. Kot je takrat zapisala predlagateljica, so otroci do petih let premajhni, da bi bili v bolnišnici sami, in potrebujejo nekoga, ki je z njim 24 ur na dan.

Kot je še dodala, medicinske sestre otroku ne morejo nuditi nujno potrebne čustvene opore. "Predstavljajte si otroka, starega tri leta v neznani postelji, bolnega, ki bi tiho jokal v postelji, ker poleg ne bi bilo ljubljenih oseb. Tak otrok rabi tudi več časa, da se pozdravi, ker je v stresu."

Pri tem je izpostavila svojo situacijo, da si, ker je ravno začela delati, ni mogla privoščiti dopusta, delodajalec pa je zahteval bolniško.

Ministrstvo spremembe obljubilo januarja 2017 …

Ministrstvo za zdravje je za odgovor potrebovalo več kot leto in pol. Februarja 2016 so med drugim zapisali, da bodo "v sklopu priprave predloga novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju preučili možnosti drugačne ureditve sobivanja enega od staršev z otrokom".

Lani januarja pa so odgovor dopolnili: "Ker smo na Ministrstvu za zdravje mnenja, da bi morala biti poleg pravice do sobivanja staršem v tem času zagotovljena tudi pravica do nadomestila plače, smo takšno ureditev predvideli v novem Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju."

… a jih zaradi odstopa vlade ni uresničilo

Z ministrstva, ki ga zdaj še vodi Milojka Kolar Celarc, so nam zdaj sporočili, da se te problematike zavedajo, zato so v novi zakon ZZVZZ-1 tudi vnesli pravico do denarnega nadomestila v času začasne zadržanosti do dela zaradi sobivanja.

A predloga zakona vlada ni potrdila, ker opravlja tekoče posle, so še navedli.

Še eno razočaranje Kolar Celarčeve

Ker se je mandat vlade Mira Cerarja iztekel, s tem pa tudi ministrovanje Milojke Kolar Celarc, smo na parlamentarne stranke naslovili vprašanje, kako se opredeljujejo do tega vprašanja in ali bodo v tem mandatu poskrbeli, da se obljuba odhajajoče ministrice uresniči.

Iz stranke SMC, ki je imela v preteklem mandatu pod okriljem zdravstveni resor, na naše vprašanje še niso odgovorili, so pa precej kritični v njenih nekdanjih (in tudi bodočih) koalicijskih partnericah.

V DeSUS, koalicijski stranki prejšnjega in novega mandata, so razočarani, da ministrici "ni uspelo pripraviti zakona in ga poslati na vlado v obravnavo, s tem je pustila neurejenih več področij, med njimi tudi tega." Kot obljubljajo, je zaveza, da se v tem mandatu zakon v celoti sprejme, saj je po njihovo "ključen za delovanje zdravstvenega sistema v celoti, saj ureja vse financiranje, zavarovanja, košarico pravic itd. Želja je tudi, da se ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje in se uvede bolj solidaren način dodatnega financiranja."

Po "mencanju" ministrice večja pričakovanja od novega vodstva

Tudi Socialni demokrati so prepričani, da bo morala nova vlada takoj nadaljevati usklajevanja tega zakona, "na način, da vse pravice iz naslova že usklajenega predloga zakona, tudi pravica do nadomestila plače, ko je otrok hospitaliziran, ostanejo." Hkrati v SD pričakujejo, da se bo po dolgotrajnem "mencanju" zdravstvenega ministrstva novo vodstvo uspešneje lotilo tega krovnega zdravstvenega zakona.

Za zdravstveni resor med petimi strankami, ki sestavljajo koalicijo, ni bilo pretiranega zanimanja, po neuradnih informacijah naj bi zdaj pripadel LMŠ, kdo ga bo vodil, ni znano. V LMŠ obljubljajo, da lahko zagotovijo, da bodo podpirali ustrezno ureditev tega vprašanja, saj, kot so zapisali, je nujno, da mati ali oče "v tem težkem času prejema tudi nadomestilo plače".

V Stranki Alenke Bratušek, ki se je v predvolilni tekmi precej zavzemala za zdravstvo, so na naše vprašanje odgovorili, da "bi država lahko šla naproti ljudem in staršem omogočila, da so z najmlajšimi otroki skupaj v bolnišnici ter to štela za nego otroka."

Da bo prihodnja vlada odpravila ta problem, s katerim se spoprijemajo starši hospitaliziranih otrok, pričakujejo tudi v opozicijski NSi, kjer so že v prejšnjem mandatu opozarjali na nujnost zdravstvene reforme, vključno z bolniško za starše otrok v bolnišnici.

V SDS odgovarjajo, da je to vprašanje za stranke prejšnje in prihajajoče vlade, sami namreč podatkov, na podlagi katerih bi lahko ocenili finančne učinke takšnega ukrepa, nimajo.