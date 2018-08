UKC Maribor: Vlada naj poskrbi za hlajenje v bolnišnicah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V številnih slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih imajo v vročih dneh težave zaradi neustreznega hlajenja, zato v UKC Maribor državo pozivajo, da nameni del presežnih sredstev, ki so se nabrala na računu ZZZS, za ureditev klimatizacije. V Mariboru bodo poskušali to težavo rešiti tudi z donacijami.

"Situacija, s katero smo soočeni, je nesprejemljiva tako s strokovnega kot tudi etičnega stališča in jo je treba izboljšati v najkrajšem možnem času," je na današnji novinarski konferenci opozoril strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Matjaž Vogrin.

Najprej treba poskrbeti za bolnike, ki se že zdravijo

Kot je dejal, se z rešitvijo te težave predolgo odlaša, čeprav so predstojniki posameznih oddelkov v preteklih letih že večkrat opozorili na nesprejemljivost takšnih razmer v zdravstvenih ustanovah tako za bolnike kot zaposlene.

"Seveda je treba skrajševati čakalne dobe, a najprej je treba poskrbeti za bolnike, ki se že zdravijo. Ne smemo razmišljati le o kvantiteti, ampak tudi kvaliteti zdravljenja. Medtem ko je ustrezno hlajenje dejstvo v trgovinah, bankah in zavarovalnicah, je pri zdravstvenih ustanovah enostavno obveljalo, da ni potrebno. To je nesprejemljivo. Osnovni standard za opravljanje zdravstvene dejavnosti je ustrezna klimatizacija in v tujini zavodi, ki tega nimajo, ne morejo delovati," je pojasnil.

190 tisoč evrov za klimatizacijo enega oddelka, za vse 500 tisoč evrov

V UKC Maribor je neustrezno hlajenih od 30 do 40 odstotkov prostorov.

V tem trenutku se izvaja klimatizacija (zamenjava klimata) v prostorih Internistične interne medicine v vrednosti 190 tisoč EUR, kjer naj bi ustrezno klimo dobili na začetku prihodnjega leta.

Na izvedbo čakajo še naslednji projekti za hlajenje prostorov:

- operativni blok klinike za kirurgijo (agregat in hladilni stolp) v vrednosti približno 450 tisoč evrov;

- 10 etaž kirurške stolpnice klinike za kirurgijo v vrednosti 240 tisoč evrov;

- prostori klinike za ginekologijo v vrednosti 100 tisoč evrov;

- prostori oddelka za infekcijske bolezni v vrednosti 50 tisoč evrov.

Stanje je sicer najbolj kritično na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer temperature presegajo 30 stopinj Celzija, tudi zaradi dotrajane stavbe, v kateri se nahaja.

Kritično je tudi na klinikah za ginekologijo in kirurgijo, kjer večina bolniških sob, ambulant in drugih prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti, ni hlajenih. Velikokrat je delo tu onemogočeno, saj kirurgi v takšnih razmerah zaradi večjega tveganja napak in okužb ne morejo delati.

"Noben zdravstveni postopek se ne bi smel izvajati v pogojih, ki lahko dodatno ogrozijo zdravje bolnikov, pa tudi zaposlenih," je dejal Vogrin.

Poziv ministrstvu, naj vlaga tudi v hlajenje

Skupno bi v UKC Maribor za najnujnejša dela potrebovali nekaj več kot milijon evrov. Upajo, da bo država za to našla denar. "V skrbi za zdravje bolnikov in za zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev za zaposlene pozivam ministrstvo za zdravje, da nameni del presežnih sredstev, ki so se nabrala na računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), tudi v ta namen," je dodal.

Del denarja bodo poskušali zbrati z donacijami. Te zbirajo na podračunu UKC Maribor SI56 0110 0603 0278 185 s sklicem SI00 11061-8001-0002.