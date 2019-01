Z neregistriranim avtom in brez izpita bežal pred policijo ter povzročil nesrečo

Novomeški policisti so v petek okoli 12. ure med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti ustavljali voznika osebnega avtomobila volkswagen golf. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. V krožišče je zapeljal po nasprotnem prometnem pasu, nadaljeval nevarno vožnjo in nepravilno prehiteval.

Policisti so kršitelja ves čas ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. V okolici Novega mesta je v nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Ko je ponovno zapeljal na cesto, je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v službeno vozilo policije. V nesreči so se lažje poškodovali policist, povzročitelj nesreče in potnica v njegovem vozilu.

Kakšna kazen ga bo doletela?

29-letni povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil. Policisti mu bodo zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.