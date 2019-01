Opiti 20-letnik bežal pred policisti, ustavila ga je šele policijska blokada

Štajerski policisti so imeli danes zjutraj na območju Slovenske Bistrice nemalo dela z 20-letnim voznikom, ki kljub znakom policistov ni želel ustaviti svojega vozila. Policisti so voznika, ki je pod vplivom alkohola vozil neregistrirano vozilo, poskušali ustaviti tudi s stingerjem, a je ta kljub temu nadaljeval z vožnjo. Ustavil se je šele, ko se je zaletel v službeno vozilo policije.

Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so pri kontroli prometa v naselju Leskovec ob 2.50 poskušali ustaviti voznika osebnega avtomobila znamke audi. Voznik na znak policista ni ustavil, ampak je z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval z vožnjo po cesti.

Policisti voznika poskušali ustaviti s stingerjem

Policijska patrulja je zapeljala za bežečim voznikom in ga pri tem večkrat poskušala ustaviti s svetlobnimi znaki in sireno. Voznik znakov policistov ni upošteval, namesto tega je še naprej nadaljeval z vožnjo. Zaradi tega so policisti izven naselja Fram uporabili stinger.

Voznik je zapeljal preko bodičastih trakov, v sled uspešne uporabe sredstev za prisilno ustavljanje pa sta se sprednji pnevmatiki pričeli prazniti. V naselju Radizel se je sprednja leva pnevmatika na avtomobilu popolnoma snela s platišča, voznik pa je z vožnjo kljub temu nadaljeval in še naprej kršil cestnoprometne predpise.

Voznik poskušal obvoziti blokado, na koncu je trčil v vozilo policije

Po sedmih kilometrih vožnje s praznimi pnevmatikami so mu mariborski policisti v naselju Polana postavili blokado, katero je voznik prav tako poskušal obvoziti, vendar mu to ni uspelo. Na koncu je trčil v službeno vozilo in se ustavil. Policisti so voznika in potnika na kraju dogodka obvladali in izvedli ustrezen postopek.

V postopku so policisti ugotovili, da je 20-letni voznik iz okolice Maribora kot mladi voznik vozil neregistrirano vozilo z nameščenimi različnimi tablicami, ki ne pripadajo omenjenemu vozilu. Tablici nista bili odtujeni, so ugotovili policisti.

20-letni mladi voznik je vozil pod vplivom alkohola

Voznika so policisti preizkusili z elektronskim alkotestom in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je rezultat pokazal 0,25 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so izdali plačilni nalog zaradi več hujših kršitev cestno prometnih predpisov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.