Policisti zaradi ropa trgovine v Celju pridržali mladoletnika

Celjski policisti so v sredo zvečer na Kersnikovi ulici v Celju prijeli mladoletnika, doma iz okolice Celja, ki je osumljen ropa trgovine na Kocbekovi ulici v Celju. Policisti so osumljenca, ta je pred prijetjem odvrgel gotovino in orožje, s katerim je zagrozil prodajalki, pridržali. Na policiji so poudarili, da je osumljenec verjetno sodeloval še pri katerem od ropov, ki so jih nedavno obravnavali.

Celjske policiste so v sredo okoli 18. ure obvestili o ropu trgovine na Kocbekovi ulici v Celju. Zamaskiran in oborožen storilec je vstopil v trgovino, zagrozil prodajalki in zahteval denar. Ko mu je ta izročila denar, je storilec pobegnil. Prodajalka je takoj, ko je ropar zapustil trgovino, o ropu obvestila policijo, od koder so na kraj dogodka nemudoma napotili policiste.

Mladoletni osumljenec najverjetneje sodeloval še pri katerem od drugih ropov

Celjski policisti so kmalu po ropu na Kersnikovi ulici v Celju prijeli osumljenega mladoletnika, doma s celjskega območja, ta je pred prijetjem odvrgel gotovino in orožje. Policisti so orožje in denar našli kmalu po prijetju mladoletnega osumljenca.

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so osumljenca pridržali, zaradi suma ropa pa ga bodo kazensko ovadili. Poudarili so, da je mladoletni osumljenec najverjetneje sodeloval še pri katerem od ropov, ki so jih policisti v zadnjih mesecih obravnavali na območju Celja, njihova preiskava pa še ni končana.