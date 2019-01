Neznani plovili pred slovenskimi pomorskimi policisti zbežali v Italijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj ob 8.40 so koprski policisti zaznali vplutje neznanega plovila v slovensko morje iz Italije. Na kraj je bila napotena patrulja s policijskim čolnom in približno tri kilometre in pol v slovenskih vodah zaznala dva neznana čolna brez registrskih oznak, na katerih se je izvajal ribolov.

Policista v patrulji sta začela izvajati svoja pooblastila, vendar sta posadki na obeh čolnih takoj prenehali izvajati ribolov in začeli bežati proti Italiji.

Slovenski patruljni čoln zapeljal v italijanske teritorialne vode

Kljub neposrednemu pozivanju in uporabi predpisanih svetlobnih in zvočnih signalov se čolna nista ustavila. Bežeča čolna sta se kmalu ločila in plula v različne smeri. Za enim je slovenski patruljni čoln zapeljal v italijanske teritorialne vode.

V tem času so slovenski policisti obvestili italijanske varnostne organe, ki so bežeči čoln ustavili pred mestom Gradež v Republiki Italiji. Italijani so prevzeli postopek, patrulja postaje pomorske policije iz Kopra pa se je vrnila v slovensko teritorialno morje.

Kakšne bodo sankcije?

Policisti bodo poslali predlog za uvedbo postopka drugemu prekrškovnemu organu, ki je pristojen za ugotavljanje in sankcioniranje prekrškov glede izvajanja ribolova. Sami pa bodo začeli postopek o prekršku zoper poveljnika plovila italijanskega čolna zaradi izpolnjenih zakonskih znakov prekrška po zakonu o varstvu javnega reda in miru.