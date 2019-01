V Ljubljani velika kraja orožja. Odnesli tudi dva bombometa.

Policijska uprava Ljubljana obravnava vlom v poslovni prostor trgovine z orožjem 365 Plus v Ljubljani, od koder so ukradli več različnih kosov orožja, večinoma kratkocevnega. Med ukradenim orožjem sta tudi dva bombometa, katerih posedovanje ni prepovedano, a jih lahko kupi le vojska.

Kot je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana Damjan Petrič, se je vlom zgodil v noči na sredo. Neznani storilci so iz poslovnih prostorov podjetja, ki se ukvarja s prodajo orožja, odnesli več deset pištol in dva bombometa.

Po Petričevih besedah intenzivne aktivnosti za izsleditev storilcev in ukradenega orožja še potekajo. Policisti preiskujejo kaznivi dejanji velike tatvine ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Za oboje je zagrožena kazen do pet let zapora.

Policija: Gre za prepovedano orožje in orožje, za katero je potrebno dovoljenje

Podrobnosti preiskave policija zaradi interesa preiskave še ne more razkriti. Po Petričevih besedah so ogled in pregled bližnje in širše okolice končali danes opoldan. Kot je še razkril, so takoj po prejemu prvih obvestil in zbranih dokazov obvestili tudi partnerske službe doma in v tujini, tuje varnostne organe ter pristojne inšpekcijske službe.

Petrič je še povedal, da gre za orožje, ki je po zakonodaji opredeljeno kot prepovedano orožje in orožje, za katero je potrebno dovoljenje. Za bombomet so promet in posest posameznikom prepovedani, saj gre za vojaško orožje, je dodal Petrič. Trgovine, ki so registrirane za prodajo orožja, lahko sicer takšno orožje pod določenimi pogoji prodajajo, vendar ne posameznikom. Lahko ga prodajo vojski, policiji in ostalim varnostnim subjektom.

Objekt, od koder je bilo orožje ukradeno, je po Petričevih besedah tehnično varovan. Nadzor in pristojnost nad opravljanjem tehničnega varovanja in hrambe opravlja inšpekcija v okviru ministrstva za notranje zadeve. "Po naših podatkih tukaj posebnosti ni bilo oziroma policija o njih ni bila obveščena," je še dejal. Podrobnosti o tem, kako so storilci vlomili in izvedli krajo orožja, Petrič zaradi interesa preiskave in zavarovanja sledov ni želel razkriti.

Poklukar takoj po kraji odredil izredni nadzor pri vseh trgovcih z orožjem

Notranji minister Boštjan Poklukar je Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve takoj po kraji orožja iz poslovnih prostorov podjetja, ki se ukvarja s prodajo orožja, odredil izredni nadzor pri vseh trgovcih z orožjem, so sporočili z notranjega ministrstva. Kot so zapisali, ima podjetje 365 PLUS, v katero so vlomili, vsa potrebna dovoljenja.

V omenjenem podjetju so inšpektorji leta 2015 opravili dva nadzora glede prometa s pirotehniko in orožjem. Pri orožju nepravilnosti niso ugotovili, pri pirotehniki pa so trgovcu izrekli prepoved prodaje in globo v višini pet tisoč evrov, saj so ugotovili, da pirotehnične izdelke prodaja brez ustreznega dovoljenja. Nadzor so izvedli tudi v letu 2017, pri njem pa nepravilnosti niso ugotovili.

Notranje ministrstvo pri tem pojasnjuje, da inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve opravljajo redne nadzore pri trgovcih z orožjem. Takoj po kraji orožja, ki se je zgodila v noči na sredo, je minister Poklukar inšpektoratu odredil izredni nadzor pri vseh trgovcih z orožjem v Sloveniji, ki jih je skupaj 83.