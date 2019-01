Celjski policisti zaradi suma ropa pošte prijeli mladoletnika

Potem ko so celjski policisti v sredo zaradi ropa trgovine na Kocbekovi ulici v Celju odvzeli prostost mladoletniku z območja Celja, so v preiskavi ugotovili, da je mladoletnik osumljen tudi ropa trgovine na Pohorski ulici v Celju, ki se je zgodil novembra lani. V četrtek so policisti odvzeli prostost še enemu mladoletniku z območja Celja, ki je osumljen ropa pošte na Ulici bratov Vošnjakov v Celju.

Mladoletnika po do zdaj zbranih podatkih nista bila povezana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Dodali so, da so celjski policisti tako preiskali še peti rop v Celju. Ob tem so spomnili, da so na območju PU Celje lani obravnavali devet ropov, od tega pet ropov bencinskih servisov, dva ropa trgovin in dva ropa pošt. V začetku letošnjega leta so obravnavali rop frizerskega salona v Celju in rop trgovine.

Kot so poudarili, so novembra lani odvzeli prostost Celjanu, ki je osumljen ropa bencinskega servisa na Mariborski cesti v Celju in ropa trgovine na Pohorski ulici. O storilcih preostalih štirih ropov bencinskih servisov, pošte in frizerskega salona zdaj še intenzivno zbiramo obvestila, so dodali na PU Celje.