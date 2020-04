Stranka SDS ima glede na javnomnenjsko raziskavo 19,3-odstotno podporo, LMŠ na drugem mestu pa 11,1-odstotno. Na tretjem mestu sledi Levica s 7-odstotno podporo in na četrtem SD s 6,8-odstotno podporo.

DeSUS s podvojeno podporo, SMC pri odstotku

Stranki DeSUS na petem mestu se je podpora podvojila. Zdaj jo podpira 5,2 odstotka vprašanih. Na šestem mestu je NSi s 4 odstotki, sledi SAB, ki se ji je podpora od zadnje raziskave prav tako povečala (z 0,9 na 3,1).

Sledita SNS (2,8 odstotka) in Piratska stranka (1,7). SMC podpira le 0,9 odstotka vprašanih in je šele na trinajstem mestu. Pred njo so se uvrstile tudi stranke Dobra država, Andrej Čuš in zeleni Slovenije ter SLS.

Dobrih 20 odstotkov vprašanih ne ve, koga bi volili.

Spodaj objavljamo grafiko javnomnenjskih raziskav za nekaj mesecev nazaj, ki sta jih agenciji Mediana in Ninamedia izvedli za POP TV ter časnika Večer in Dnevnik. Podatki so preračunani tako, da upoštevajo le volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke. Neopredeljeni so iz spodnjega izračuna izločeni.

Podpora vladi nespremenjena, višji odstotek tistih, ki je ne podpirajo

Podpora vladi je v aprilu v primerjavi z marcem ostala nespremenjena, podpira jo 45,6 odstotka vprašanih. Se je pa povišal odstotek tistih, ki vlade ne podpirajo. V marcu je vladi nasprotovala tretjina vprašanih, aprila pa že 41,4.

Večina meni, da so ukrepi vlade ustrezni



Ukrepi, ki jih je za preprečevanje širjenja novega koronavirusa sprejela vlada, se zdijo ustrezni 57,7 odstotka vprašanim. 31,1 odstotka vprašanim se zdijo vladni ukrepi prestrogi, 8,1 odstotka vprašanim pa premalo strogi. Da se ukrepi ustrezno sproščajo, meni 52,5 odstotka vprašanih. 27,4 odstotka jih meni, da se sproščajo prepočasi, 16,2 odstotka pa, da se prehitro, kažejo podatki Mediane.

Janša bolj priljubljen kot Šarec

Na lestvici najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednik države Borut Pahor, na drugem mestu je ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. Sledijo zdravstveni minister Tomaž Gantar, evropski komisar Janez Lenarčič in evropska poslanka Tanja Fajon. Na šestem mestu je predsednik vlade Janez Janša (prejšnji mesec na 13. mestu), ki se je v preteklosti večinoma zadrževal na dnu najbolj priljubljenih politikov. Na sedmem mestu sledi nekdanji premier in prvak LMŠ Marjan Šarec, ki je bil še prejšnji mesec na četrtem mestu.

Sledijo evropska poslanka Ljudmila Novak, prvak SNS Zmago Jelinčič in na desetem mestu zunanji minister Anže Logar, še kažejo rezultati Mediane.

Anketo je Mediana izvedla na vzorcu 741 vprašanih, izvedena pa je bila pred četrtkovimi razkritji v oddaji Tarča na TV Slovenija.

