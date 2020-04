Pahor: To je vrglo senco na sicer odlično ravnanje vlade in DZ

Predsednik republike Borut Pahor obžaluje razkritja o dobavah mask, ker mečejo senco na sicer odlično ravnanje vlade in DZ. Kot je pojasnil v oddaji Politično na Televiziji Slovenija, se glede domnevnih nepravilnosti pri nakupih zaščitne opreme zanaša na neodvisno preiskavo ustanov politične in pravne države.

"Človeško mi je žal, da se je to zgodilo, ker je to vrglo senco na sicer odlično ravnanje vlade in državnega zbora v teh posebnih razmerah," je dejal Pahor. Dodal je, da sta se tako vlada kot državni zbor sijajno izkazala in predstavljala dober obraz slovenske politike, "dokler se ni prikazala senca dvomov, da bi se kdo utegnil osebno okoriščati" ali ravnati v nasprotju s predpisi. Pojasnil je še, da po četrtkovi oddaji Tarča, kjer je bila tema dobava mask, s premierjem Janezom Janšo še ni govoril, piše STA.

Na vprašanje glede sorazmernosti ukrepov s stanjem je predsednik odgovoril, da je vlada v danih okoliščinah izbrala dobro in učinkovito strategijo. Dodal je, da je Slovenija po mesecu in pol trajanja krize v vrhu držav po učinkovitosti spopadanja z razširitvijo novega koronavirusa. Opozoril je, da se ustvarja vtis, kot da se zdravstvena kriza že izteka, kar pa ni res.

"Tukaj mora vladati neka napetost"

"To pravim zato, ker se tudi v politiki začenja vračati občutek, da se pravzaprav znova soočamo s čisto običajnimi političnimi razmerami, kjer vlada dela svoj posel, opozicija pa čisto svoj posel, in tukaj mora vladati neka napetost. Še vedno menim, da mora vladati ob tej napetosti in spoštovanju vseh demokratičnih procedur neko sodelovanje. Vlada in državni zbor potrebujeta eden drugega," je povedal Pahor, povzema STA.

Na vprašanje novinarke, ali ga je kdaj zaskrbelo, da se utegnejo med bitko z epidemijo nižati demokratični standardi, je spomnil, da je na nestrinjanje z nižanjem demokratičnih standardov opozoril že na inavguraciji kandidata za mandatarja Janeza Janše. "Mislim, da je Slovenija glede tega kar dobro opravila svojo nalogo," je dejal Pahor in kot primer dobrega delovanja navedel pot do razglasitve zakona o ukrepih za gospodarsko in socialno obnovo po širjenju koronavirusa, pri kateri so odločevalci ubrali striktno legalno pot.

Med drugim je predsednik Pahor v pogovoru izrazil velikansko občudovanje do ljudi, ki so bili v kratkem času pripravljeni sprejeti velike spremembe življenjskega stila zaradi svojega zdravja in zdravja drugih, še piše STA.