Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ob umiritvi cen elektrike na veleprodajnih trgih po novem letu ne predvideva podaljšanja omejitve cen. Razmišlja pa o vsaj trimesečnem zamiku ponovne uvedbe prispevka za obnovljive vire energije (OVE), da ne bi sovpadel z zaključkom regulacije cen, so pojasnili za STA.

Letos za gospodinjstva še velja regulacija cen elektrike, in sicer na način, da so te navzgor zamejene za 90 odstotkov porabe, medtem ko dobavitelji deset odstotkov porabe lahko zaračunavajo prosto. Ukrep se s koncem leta izteče, na ministrstvu pa o podaljšanju omejitve cen ne razmišljajo. "Cene na veleprodajnih trgih so se umirile, letos so bile pretežno tudi precej nižje od lanskih," ugotavljajo.

Medtem še niso sprejeli odločitve glede ponovne uvedbe prispevka za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE pri električni energiji. Vlada je namreč v prizadevanjih za znižanje inflacije gospodinjstva oprostila tega plačila za zadnja dva meseca leta 2023 in vse leto 2024, prispevek bi morala gospodinjstva – z izjemo imetnikov sončnih elektrarn – tako spet začeti plačevati z novim letom.

Ministrstvo razmišlja o zamiku

Razmišljajo pa o zamiku ponovne uvedbe tega prispevka za najmanj tri mesece, da ne bi sovpadel z zaključkom regulacije cen, so povedali.

Pričakujejo, da se bodo ponovno vzpostavile tržne razmere, v okviru katerih se bodo oblikovale za gospodinjstva sprejemljive, dostopne in povprečno primerljive cene. "Tržne strategije posameznih dobaviteljev oziroma trgovcev so sicer različne, a vendar glede na nižje veleprodajne cene menimo, da bi morale biti cene primerljivo enake lanskim 'miks' cenam in da to posledično ne bi smelo negativno vplivati na končne odjemalce," menijo.

Mervar: Ključen bo zakup za prihodnji dve leti

Da se cena elektrike z novim letom ne bo bistveno spremenila, meni tudi generalni direktor Elesa Aleksander Mervar. "Cena bo odvisna od tega, po kakšnih cenah so trgovci zakupili elektriko za prihodnji dve leti," je dejal v ponedeljkovi oddaji Marcel na TV Slovenija.

Že z oktobrom bo medtem začel veljati nov sistem obračunavanja omrežnine, ki bo po zagotovilih agencije za energijo pravičneje razporedil stroške omrežnine. Povprečno gospodinjstvo bo po napovedih plačalo manj omrežnine, tisti, ki omrežje obremenjujejo bolj (imajo bazene, savne, polnijo električni avtomobil ...), pa več.