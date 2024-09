Tiskovni predstavnik državne energetske družbe EDF je danes dejal, da reaktor Flamanville 3 od zgodnjega jutra izvaja aktivnosti, ki pomenijo vzpostavitev stabilne jedrske reakcije. "Ekipe nadaljujejo dejavnosti," je dodal in potrdil, da bo reaktor predvidoma do konca jeseni priključen na omrežje, poroča AFP.

Francoski nadzornik za jedrsko varnost ASN je za AFP pojasnil, da je bila sredina samodejna zaustavitev posledica "človeške napake".

Opozorili na možne samodejne zaustavitve

Kot so že ob zaustavitvi sporočili iz EDF, gre evropski tlačni reaktor v Flamanvillu skozi "dolg in zapleten postopek zagona". Ob tem so opozorili, da so možne tudi nadaljnje samodejne zaustavitve.

Najnovejši reaktor družbe EDF, ki naj bi bil model za novo generacijo elektrarn, je bil dokončan z 12-letno zamudo, stal pa je 13,2 milijarde evrov, kar je približno štirikrat več od prvotno predvidenega proračuna.

Reaktorji z enako zasnovo so bili pred tem končani na Kitajskem in Finskem.

EDF je dovoljenje za zagon dobil v ponedeljek, potem ko so polnjenje goriva zaključili v maju in pozneje izvedli niz testov. S polno zmogljivostjo 1.600 megavatov (MW) bo to najmočnejši jedrski reaktor v Franciji in bo lahko z elektriko oskrboval skoraj tri milijone gospodinjstev.