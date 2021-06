Vstop v politiko: Vesel zbira podpise za peticijo 571 nadzornikov

"Mislim, da je logično, da so se obrnili na računsko sodišče, smo konstantna tarča napadov," je predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel odgovoril na vprašanje, ali res zbira podpise za skupno izjavo za javnost proti pritiskom politike nad neodvisno državne nadzorne institucije in proti koordiniranim napadom preko medijev in socialnih omrežij nadnje. Med možnimi podpisniki te nenavadne izjave, ko država prevzema predsedovanje EU, bi lahko bili informacijska pooblaščenka, komisija za preprečevanje korupcije, varuh človekovih pravic, ustavno sodišče, računsko sodišče ...

"Ne vem," je Vesel, ko smo postopek pripravljanje te peticije danes preverjali, odgovoril na vprašanje, ali je kdo že podpisal in dodal, da dokument zdaj teden ali dva kroži, da dajo vsi pripombe, da morebiti še kaj popravijo in da se tudi pokaže, ali je splošen konsenz in nezadovoljstvo med predstojniki neodvisnih institucij.

Vesel je opozoril, da je odločitev, ali se pridružiti temu pozivu, stvar samostojne presoje predstojnikov organov. Po njegovi oceni pa je nezadovoljstvo veliko. Opozoril je, da niso cilj kritike v prvi vrsti mediji, za katere je normalno, da so tudi kritično, da kritizirajo "je treba vzeti v zakup", bi pa morali biti, je ocenil, bolj zadržani politiki, ki napadajo nadzorne institucije.

Poziv je namenjen vsem na levi in na desni, je Vesel zanikal, da bi bila tarča bolj levi ali bolj desni del politike, čeprav se zdi, da bo večina to razumela bolj kot kritiko SDS Janeza Janše, ki vodi vlado kot kritiko opozicijske LMŠ Marjana Šarca ali Levice Luke Meseca.

Vesel je še povedal, da gre predvsem za poziv k umirjeni politiki, kot poziv k državotvorni gesti ob 30 obletnici osamosvojitve, sporočilo pa je, da ne bi bilo modro podreti vseh stebrov družbe, da bi zasijal eden sam

Izjava, o kateri se dogovarjajo, je takšna:

"Skupna izjava za javnost

Predstojniki neodvisnih institucij v Republiki Sloveniji z veliko zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se v zadnjem obdobju na naše institucije izvajajo ponavljajoči se pritiski politike, ki se odražajo v neposrednih ter pogosto koordiniranih napadih preko medijev in socialnih omrežij.

Zavedamo se, da obsežnost epidemije predstavlja veliko preizkušnjo za vse državljane in da takšna situacija terja tudi prekomerne napore vseh odločevalcev. Ne glede na to, je mogoče opaziti številne poskuse rušenja demokratične ravni, ki neodvisnim institucijam otežujejo korektno opravljanje pooblastil in rušijo dolgo grajen ugled.

Nadzorniki oblasti pomenijo trdno in močno državo, kar je osnova za zagotavljanje uspešnega družbenega razvoja in mora biti v interesu vseh, predvsem pa je odgovornost politikov, da slednje ščitijo kot ključne gradnike pravnega reda. Politika ustavnih pravic in samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki bdimo nad njimi, ne more in ne sme dojemati kot nujno zlo, ampak kot civilizacijsko pridobitev. Nedostojne, nekorektne, interesno motivirane in predvsem neutemeljene kritike lahko zamajajo temelje demokracije, kar je skrajno nevarno početje z negativnimi dolgoročnimi učinki.

Podpisniki skupne izjave se zavedamo, da odločitve, ki jih sprejemamo, pogosto naletijo na nestrinjanje obravnavanih posameznikov ali skupin. Naše odločitve so argumentirane in pravno podprte ne glede na morebitne politične posledice, zato je pavšalno zavračanje ali neupoštevanje odločitev, kot tudi očitanje političnega delovanja izrazito neodgovorno, še zlasti če je pospremljeno z nedostojno kulturo javnega izražanja mnenj.

Prišli smo do točke, ki predstavlja skrajni trenutek za dvig standarda komuniciranja in sodelovanja v državi. S skupno izjavo želimo vplivati na izboljšanje stanja po načelu zgledovanja od zgoraj navzdol, kar lahko močno vpliva na ravnanje ljudi ter njihovo zaupanje v javne institucije.

Ob prihajajoči obletnici dneva državnosti javno pozivamo celoten politični prostor, da sledi že doseženim vrednotam in težnjam k razvoju demokracije v Republiki Sloveniji. Potrebno je umiriti razmere in zagotavljati spoštovanje do institucij, ki predstavljajo imunski sitem države.

Upravičeno smo lahko ponosni na dosedanje delo in z vso odgovornostjo bomo zakonsko opredeljene naloge opravljali tudi v prihodnje. Potrebno pa bo zagotoviti pogoje dela, ki bodo povezovalni in konstruktivni ter bodo učinkovito varovali temeljne pravice, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije."