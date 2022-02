Tudi necepljeni lahko znova vstopajo v Avstrijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno je v državi v veljavi ureditev, po kateri se lahko starši sami odločijo, ali bodo otroka poslali v šolo ali ne, in za to ne potrebujejo zdravniškega potrdila.

Foto: Reuters

Avstrija je z današnjim dnem omilila pogoje za vstop v državo, tako da od polnoči pri prehodu meje znova velja pravilo PCT (prebolel, cepljen, testiran). To pomeni, da lahko v severno sosedo znova potujejo tudi tisti, ki se niso cepili proti covid-19, če seveda predložijo negativen izvid testa na novi koronavirus.

Kot veljaven negativen test šteje PCR-test, ki ni starejši od 72 ur, ali hitri antigenski test, ki pa ne sme biti starejši od 24 ur. Izjema so hitri testi za domačo uporabo, ki jih lahko vsak opravi sam, saj ti ne veljajo. Za otroke, mlajše od 12 let, pravilo PCT ne velja, pojasnjuje avstrijska tiskovna agencija APA.

Tega so se v Avstriji še posebej razveselili v turističnem sektorju, ki zdaj upa na čim boljši zaključek zimske sezone.

S 5. marcem milejša pravila in odpravljene omejitve

Milejša pravila za vstop v državo so sicer del širše strategije sproščanja epidemičnih ukrepov v Avstriji, kjer bodo s 5. marcem odpravljene bolj ali manj vse omejitve, uvedene z namenom zajezitve pandemije covid-19. Po novem bo načeloma veljalo le še pravilo o obvezni uporabi zaščitnih mask tipa FFP2 v določenih delih javnega življenja. Izjema je Dunaj, kjer bodo na področju gastronomije za zdaj še obdržali pravilo PC (prebolel ali cepljen).

Obvezna udeležba pri pouku

Že od ponedeljka bo med drugim za avstrijske šolarje znova obvezna udeležba pri pouku, je danes za javni radio Ö1 povedal šolski minister Martin Polaschek. Tudi zvezno pravilo, po katerem so morali v primeru dveh potrjenih okužb v roku treh dni zapreti celoten razred oziroma preiti na pouk na daljavo, ne bo več veljalo. Od 5. marca učiteljem, ki so cepljeni ali so covid-19 preboleli, v razredu ne bo treba več nositi maske.

Sedemdnevna incidenca novih okužb podobno kot v drugih državah tudi v Avstriji zdaj pada, stanje v bolnišnicah, tudi na oddelkih intenzivne nege, pa je stabilno.