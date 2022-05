Toplo bo in vetrovno, mogoče so tudi plohe, ki nas bodo spremljale do konca tedna.

Toplo bo in vetrovno, mogoče so tudi plohe, ki nas bodo spremljale do konca tedna.

Danes bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bodo nastajali kopasti oblaki ter v notranjosti Slovenije krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija.

Danes bo sprva pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Sredi dneva in popoldne bodo nastajali kopasti oblaki ter v notranjosti Slovenije krajevne plohe in posamezne nevihte. Sredi dneva in popoldne bo pihal južni ali jugozahodni veter.

V sosednjih pokrajinah bo danes in jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo jutri pojavljale predvsem v krajih severno od nas. Ob severnem Jadranu bo suho in večinoma sončno.

Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo lahko nastala predvsem kakšna ploha. Ponekod bo sredi dneva in popoldne pihal južni ali jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno oblačno, dež se bo dopoldne od juga začel pojavljati v večjem delu Slovenije. Predvsem na severovzhodu bo mogoča tudi kakšna nevihta. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod še rahlo deževalo, dež bo verjetnejši v južnih krajih.