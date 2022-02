To morate videti: najdaljša strela v zgodovini meri 768 kilometrov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znanstveniki so potrdili, da je strela, ki se je leta 2020 raztezala na 768 kilometrih, najdaljša v zgodovini.

Skoraj 800 kilometrov dolga strela, ki je leta 2020 razsvetlila nebo nad Misisipijem, Louisiano in Teksasom, je po potrditvah znanstvenikov najdaljša v zgodovini, poroča BBC.

Prejšnji rekord, 709 kilometrov, so zabeležili leta 2018 v Braziliji.

Leta 2020 so zabeležili še en blisk strele v Urugvaju in Argentini, ki je postavil rekord v trajanju, 17,1 sekunde. Prejšnji rekord je bil 16,7 sekunde.

"To so izjemni dogodki," je dejal profesor Randall Cerveny, poročevalec Svetovne meteorološke organizacije za vremenske in podnebne ekstreme. Oba zapisa sta se zgodila na območjih, nagnjenih k intenzivnim nevihtam, ki povzročajo 'mega strele'."

Strela se sicer redko razteza dlje kot deset milj oziroma 16 kilometrov in običajno traja manj kot sekundo, še poroča BBC.