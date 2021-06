V udarih strele na vzhodu Indije umrlo najmanj 27 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V udarih strele v več krajih na vzhodu Indije je bilo v ponedeljek ubitih 27 ljudi, so danes sporočile indijske oblasti. Neurje z močnim vetrom je pustošilo predvsem po zvezni državi Zahodna Bengalija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Večina žrtev je umrla zaradi neposrednega udarca strele. Nekateri pa so umrli tudi zaradi padca drevesa ali strehe, ki jih je zadela.

Številne je neurje ujelo na prostem in se niso mogli zateči na varno. V enem od primerov je bilo naenkrat ubitih kar šest ljudi, ki so bili v bližini črpališča v okrožju Murshidabad.

Predstavniki oblasti so presenečeni nad tako velikim smrtnim davkom neurja, še posebej, ker še ni obdobje monsunskega deževja. "V predmonsunskem obdobju se sicer dogajajo tovrstna neurja, vendar pa je veliko število smrti nenavadno. Običajno imamo dve do pet smrti zaradi takih dogodkov, zdaj pa je to število izjemno visoko," je opozoril Mrinal Kanti Rano z indijskega ministrstva za reševanje naravnih nesreč.

Težave tudi v letalskem prometu

Predsednik indijske vlade Narendra Modi je izrazil obžalovanje zaradi velikega števila smrti, ki so jih zahtevale strele. Obljubil je finančno pomoč svojcem žrtev in tistim, ki so bili poškodovani.

Neurje je sicer povzročilo tudi težave v letalskem prometu. Zaradi turbulence, ki je prizadela letalo tik pred pristankom v Kalkuti, je bilo osem potnikov poškodovanih, še navaja dpa.