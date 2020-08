V Srbiji nogometnega trenerja na igrišču zadela strela

Zabliskalo se je in trener je nepremično obležal na zelenici. Dogodek je izzval histerijo med otroci in starši, trenerju so takoj nudili pomoč in ga nato nezavestnega prepeljali v bolnišnico, kjer je trenutno na oddelku za intenzivno nego.

Nesreča se je zgodila ob 19. uri in na srečo nobeden od 20 dečkov, ki so bili takrat na treningu na zelenici, ni bil poškodovan.

Nenadoma se je zabliskalo

Kot je za Novosti povedal trener mlajših selekcij NK Jagodina Goran Jović, med tem, ko so bili na igrišču, ni bilo nevihte niti se ni slišalo grmenje.

"Stefan je treniral otroke, stare 9 in 10 let. Nenadoma se je zabliskalo in strela je zadela Stefana, ki je takoj padel. Vsi smo bili v šoku, a smo se hitro odzvali," je dejal predstavnik kluba.

"Vsi trenerji in nekateri starši so stekli k njemu, mu dali umetno dihanje in mu nudili prvo pomoč. Starši so tekli na igrišče, da bi pobrali svoje otroke, otroci pa so tekli proti staršem. Reševalno vozilo je prispelo v petih ali šestih minutah in takoj so ga odpeljali v splošno bolnišnico," je povedal Jović.

Podoben primer v Rusiji

Gre za še drug takšen dogodek v zadnjem času. Julija so ruski mediji poročali o podobnem dogodku, ko je mladega 16-letnega vratarja najstarejše ruske nogometne ekipe Znamya Truda Ivana Zaborovskija na treningu zadela strela.

Zaborovskij se je ogreval na robu 16-metrskega prostora, ko se je hkrati zabliskalo in počilo. Mladenič je obležal nepremičen. Ob hitri zdravniški pomoči so mlademu nogometašu rešili življenje.