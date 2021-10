Tropska nevihta na Filipinih vzela najmanj 30 življenj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nevihta z obilnim deževjem in močnim vetrom je konec tedna pustošila po severu države.(Slika je simbolična.) Foto: Reuters

Tropska nevihta na Filipinih je po zadnjih podatkih zahtevala najmanj 30 življenj, še 13 ljudi pogrešajo, je sporočila filipinska agencija za soočanje s katastrofami. Večino žrtev so zasuli plazovi ali so utonili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tropska nevihta Kompasu, zaradi katere so se sprožili številni zemeljski plazovi in poplave, je najhuje prizadela provinci Ilocos Sur in Benguet na najbolj poseljenem filipinskem otoku Luzon.

Skoraj 15 tisoč ljudi zapustilo svoje domove

Nevihta z obilnim deževjem in močnim vetrom je konec tedna pustošila po severu države. Zapustila jo je v sredo in oslabljena pot nadaljevala v smeri Kitajske in Vietnama. Domove je moralo zapustiti 14.900 Filipincev.

Filipine v povprečju vsako leto prizadene okoli 20 neviht in tajfunov, ki pogosto pustošijo po otoku in terjajo smrtne žrtve.