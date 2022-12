Vreme: v notranjosti Slovenije bo megla ali nizka oblačnost

Danes bo na Primorskem in v višjih legah delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso). V notranjosti Slovenije bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki bo ponekod vztrajala ves dan. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 5 do 9 stopinj Celzija.

Jutri se bo od jugozahoda pooblačilo, nekaj jasnine bo v severnih krajih. Po nižinah bo ponekod dolgotrajna megla. Na Primorskem in Notranjskem bo popoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo. Predvsem v višjih legah bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 1 do 6, ob morju do 9 stopinj Celzija.

Nič kaj zimsko ne bo vreme okoli božičnih praznikov.🎄 Ob jugozahodniku bo prevladovalo bolj ali manj oblačno vreme. Jutranje temperature bodo precej nad lediščem, najvišje dnevne nad 10 °C.📈 #otoplitev pic.twitter.com/aW57URJGFK — ARSO vreme (@meteoSI) December 18, 2022

Obeti

V sredo bo večinoma oblačno, po nižinah severovzhodne Slovenije pa precej megleno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Topleje bo.

V četrtek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Razmeroma toplo bo.

Vremenska slika

Območje visokega zračnega tlaka se je pomaknilo nad vzhodno Evropo in Balkan ter sega tudi v Sredozemlje. V višinah z jugozahodnikom doteka toplejši, pri tleh pa še vedno vztraja hladen in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo severnem Jadranu in na območju Alp bo delno jasno, drugod bo po nižinah marsikje oblačno in megleno.

Jutri bo v Alpah precej jasno, drugod precej oblačno, v krajih vzhodneje od nas pa se bo po nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost.