Vreme: prihaja velika otoplitev, živo srebro nad 20 stopinj

Danes bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo predvsem dopoldne lahko občasno rosilo. Popoldne se bo oblačnost trgala. Drugod bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj Celzija.

Opozorilo: zaradi otoplitve velika nevarnost snežnih plazov



Zaradi izrazite otoplitve in sončnega vremena bo predvsem na prisojnih pobočjih sredi dneva in popoldne velika nevarnost snežnih plazov.

V torek živo srebro do 21 stopinj Celzija

V torek bo večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne bo na Primorskem in v osrednji Sloveniji nekaj nizke oblačnosti, v Pomurju bo megleno. Jutranje temperature bodo od -3 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne temperature pa od 15 do 21 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo jasno, čez dan bo zelo toplo, še napovedujejo meteorologi z Arsa.