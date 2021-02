Arso prižiga alarm: v prihodnjih dneh nikar ne počnite tega!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prihodnjih dneh bo zaradi izrazite otoplitve in sončnega vremena predvsem na prisojnih pobočjih sredi dneva in popoldne velika nevarnost snežnih plazov.

Zaradi velike nevarnosti snežnih plazov Agencija RS za okolje (Arso) za ponedeljek in torek za severovzhod države prižiga oranžno opozorilo, zato previdnost ne bo odveč, obisk visokogorja pa v tem delu nevaren.

Spomnimo: minuli konec tedna so pod plazom življenje izgubili trije ljudje.

Kakšno bo vreme?

Ponoči bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih pretežno oblačno. Proti jutru bo zlasti na severnem Primorskem in Notranjskem možna kakšna kaplja dežja. Drugod bo pretežno jasno. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, v zatišnih legah severne Slovenije malo pod 0 stopinj Celzija.

Jutri bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo predvsem dopoldne občasno rosilo. Drugod bo precej jasno. Še bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj Celzija.