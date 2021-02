Vreme: pred nami so sončni in topli dnevi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in v sredo bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo danes dopoldne še na Primorskem. Čez dan bo zelo toplo. Živo srebro se bo danes povzpelo vse do 21 stopinj Celzija, v sredo bo še malenkost topleje, napovedujejo meteorologi z Agencije RS za okolje (Arso).

Danes bo jasno. Nizka oblačnost se bo sprva zadrževala na Primorskem in ponekod na Notranjskem, medtem ko bo ponekod na severovzhodu zjutraj kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija.

Opozorilo: Velika nevarnost snežnih plazov



Danes bo zaradi zelo toplega in sončnega vremena predvsem na prisojnih pobočjih sredi dneva in popoldne velika nevarnost snežnih plazov, opozarjajo na Arsu.

Sončno in toplo vreme nas čaka tudi v prihodnjih dneh

V sredo bomo prav tako imeli jasno vreme. V notranjosti Primorske bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od -3 do 4, ob morju okoli 8, najvišje dnevne temperature od 15 do 21, v notranjosti Primorske pa bo vse do 23 stopinj.

Tudi v četrtek in petek bo jasno, v petek zvečer se bo od severa zmerno pooblačilo. Čez dan bo še vedno zelo toplo, napovedujejo na Arsu.