Vreme: pred nami še hladna jutra in megla po nižinah

Danes bo na vzhodu pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Po nekaterih nižinah v notranjosti se bo večji del dneva zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V sredo bo na zahodu in v višjih legah delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Po nekaterih nižinah v notranjosti se bo večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do okoli 13 stopinj Celzija.

V sosednjih pokrajinah bo danes in v sredo v krajih vzhodno od nas oblačno in večinoma suho. Drugod bo delno jasno in po nekaterih nižinah megleno.

V četrtek bolj jasno, a še megleno

V četrtek bo več jasnine na zahodu, bolj oblačno pa v vzhodnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo pretežno jasno. Oba dneva bo predvsem zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megla.

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam v višinah razmeroma topel in suh zrak, še napovedujejo na Agenciji za okolje in prostor.

Snežna odeja ponekod debela dober meter

Snežna odeja je ponekod debela že dober meter, odprla so se tudi nekatera smučišča. Foto: ARSO Meteo

V petek temperaturni obrat

Nad Alpami bodo prevladovali višinski vetrovi severnih smeri, pri tleh pa bo območje visokega zračnega tlaka. Nad nami bo v petek še topla zračna masa. V soboto bo od severovzhoda nad Balkan v višinah prodrla dolina hladnega zraka, predvidoma nekoliko vzhodneje od naših krajev, tudi pri nas se bo v višinah ohladilo.

Nadaljevalo se bo suho vreme. V petek bo še temperaturni obrat, nato bo ozračje bolje premešano, tudi pri tleh bo nekoliko hladneje. Na Primorskem bo od sobote do ponedeljka pihala burja.