Vreme prav nič praznično

Za nekaj dni se bomo poslovili do lepega vremena. Danes bo oblačnost naraščala, mogoče bodo tudi padavine, ki pa ne bodo dolgotrajne. V prihodnjih dneh nas čaka jasno in hladno vreme, napovedujejo na Agenciji RS za okolje.

Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. Sredi dneva bodo na severu že prve plohe, ki se bodo popoldne širile proti jugu, a ne bodo dolgotrajne. Zapihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija, na jugovzhodu do 25 stopinj Celzija.

Jutri že hladneje

Jutri bo na Primorskem precej jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj Celzija, v alpskih dolinah okoli 2 stopinji Celzija, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo občasno nekaj spremenljive oblačnosti. Razmeroma hladno bo in vetrovno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.