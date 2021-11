Vreme: nekaj oblačnosti, čez dan večinoma sončno

Danes bo na zahodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Drugod bo po nižinah večji del dneva vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Jutri bo v gorah in na Primorskem dokaj sončno in toplo, po nižinah v notranjosti pa bo večinoma vztrajala nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 7 do 11, ob morju in na Goriškem okoli 18 stopinj Celzija.

Foto: ARSO Meteo

Obeti za konec tedna

V soboto kaže na oblačno vreme, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno deževalo.

V nedeljo bo še oblačno, ponekod bo še mogoč rahel dež. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.