Vreme: sprva deževno, dež bo popoldne ponehal

Danes bo sprva oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 900 m. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldne bodo padavine ponehale, oblačnost se bo pričela trgati. Dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 15 °C.

Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. V notranjosti bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na jugovzhodu, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od -2 do 6, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem do 16 °C.

Kakšno vreme se obeta?

V sredo bo nekaj sonca predvsem na Primorskem in v višjih legah, v notranjosti Slovenije bo precej nizke oblačnosti. Burja bo oslabela.

V četrtek bo sprva več oblačnosti na zahodu Slovenije, popoldne se bo povsod oblačnost umikala. V hribovitem svetu in v krajih z jugozahodnim vetrom bo zelo toplo.