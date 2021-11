Takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Danes bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bo vreme spremenljivo, občasno bo deževalo.

V jugovzhodni Sloveniji lahko že danes zjutraj in dopoldne občasno rahlo dežuje, na Primorskem bo pihala zmerna burja, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje.

Nedelja bo pretežno oblačna, predvsem zjutraj in dopoldne bodo možne manjše krajevne padavine. Burja na Primorskem bo zjutraj ponehala. Jutranje temperature bodo od 3 do 7, na severozahodu okoli ničle. Čez dan se bo živo srebro povzpelo od 9 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Začetek tedna bo deževen

V ponedeljek bo oblačno, občasno bo deževalo. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 m nadmorske višine. Na Primorskem bo zjutraj spet zapihala burja. V torek bo suho vreme, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja.