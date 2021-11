Vreme: oblačnost in megla, suho bo

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, burja na Primorskem bo oslabela in ponehala. V notranjosti Slovenije bo dopoldne precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem od 15 do 19 °C.

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Čez dan se bo prehodno delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem od 7 do 10, najvišje dnevne od 9 do 15, na Primorskem okoli 18 °C.

Foto: ARSO Meteo

Kakšno vreme se obeta za konec tedna?

V petek bo v gorah in na Primorskem dokaj sončno in toplo, po nižinah v notranjosti pa bo večinoma vztrajala nizka oblačnost.

V soboto bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih rahlo deževalo, drugod bo suho vreme.