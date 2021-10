Vreme: Jutra bodo hladna, čez dan oblačno, a suho

Danes bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla. Burja na Primorskem bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 18 °C.

Ponoči se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, na vzhodu bo še delno jasno in ponekod po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem od 7 do 12 °C.

Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bo možen rahel dež. Burja na Primorskem se bo zvečer znova nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 °C.

Foto: ARSO Meteo