Dopoldan oblaki, popoldan se bo jasnilo

Danes bo na Primorskem jasno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost, popoldne se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Ob severnem Jadranu bo pretežno jasno, pihala bo šibka, v Kvarnerju večinoma zmerna burja. Drugod bo sprva precej megle in nizke oblačnosti, čez dan se bo počasi jasnilo.

Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Burja na Primorskem bo popoldne prehodno oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.V sosednjih pokrajinah bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Burja v Kvarnerju bo popoldne slabela.

V torek možne padavine

V torek bo pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bodo možne rahle padavine. Burja na Primorskem se bo znova nekoliko okrepila. V sredo bo suho vreme z burjo na Primorskem, še napovedujejo na Agenciji za okolje.