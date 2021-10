Popoldne se nam obeta lepše vreme

Popoldne se bo počasi jasnilo. V notranjosti bo pihal južni do jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 19 Celzija, je zapisano na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso).

Jutri bo na Primorskem jasno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost, popoldne pa se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo na severozahodu okoli 0, drugod od 2 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 18 Celzija.