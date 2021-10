Dež bo do večera ponehal, konec tedna bo oblačen

Danes bo sprva oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne slabel in do večera povsod ponehal. Jutri dopoldne bo pretežno oblačno, ponekod bodo še mogoče rahle padavine. Popoldne se bo jasnilo.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo manj verjeten v severni in severovzhodni Sloveniji. Do večera bo, razen na jugu, ponehal. Oblačnost se bo popoldne ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju in na Goriškem okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Jutri bo na Primorskem delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne pa pretežno jasno. Pihala bo šibka burja. Drugod bo dopoldne pretežno oblačno, ponekod bodo še mogoče rahle padavine. Popoldne se bo jasnilo. V osrednji in južni Sloveniji bo pihal jugovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 10 do 13, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

V nedeljo bo zjutraj in dopoldne ponekod v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti. Popoldne se bo zjasnilo. Na Primorskem bo jasno s šibko burjo. V ponedeljek bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ponekod bo slana, napoveduje Arso.