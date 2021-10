Vreme: danes še sončno, v torek že sprememba

V ponedeljek bo v osrednji in vzhodni Sloveniji povečini sončno. V zahodni polovici bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 25 stopinj Celzija.

Najnižje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

Čez dan bo v osrednji in vzhodni Sloveniji povečini sončno. V zahodni polovici bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki jih bo največ v Posočju. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija.

Danes in jutri bo sosednjih pokrajinah Italije, ob severnem Jadranu ter v Gorskem Kotarju pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo občasno deževalo. Drugod bo pretežno jasno vreme. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo.

V torek več padavin

V torek bo na vzhodu še suho in delno jasno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Vmes bodo tudi posamezne nevihte, še napovedujejo na ARSO. Še bo vetrovno in razmeroma toplo. V sredo in četrtek bo deževno in hladneje, v sredo bodo ponekod še nevihte.